https://1prime.ru/20240524/mus-848476290.html

FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС

FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС - 24.05.2024, ПРАЙМ

FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС

Группа сенаторов из обеих партий США предложила ввести санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам Международного угогловного суда. Соответствующую... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T12:42+0300

2024-05-24T12:42+0300

2024-05-24T12:42+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Группа сенаторов из обеих партий США предложила ввести санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам Международного угогловного суда. Соответствующую резолюцию опубликовал телеканал Fox News.Ранее МУС принял решение выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лаваря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.На этом фоне сенаторы от Республиканской и Демократической партии Марк Раундс и Джо Манчин подготовили резолюцию, которая поддерживает Тель-Авив и отвергает действия МУС."Рекомендует президенту (США Джо - ред.) Байдену и конгрессу ввести финансовые санкции и запрет на получение виз для должностных лиц МУС за злоупотребление властью, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников", - сказано в тексте документа.В резолюции подчеркивается, что Израиль является демократическим государством и союзником США, усердно работающим над соблюдением международного права.

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сша, мус, визы, израиль