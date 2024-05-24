https://1prime.ru/20240524/mus-848476290.html
FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС
FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС - 24.05.2024, ПРАЙМ
FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС
Группа сенаторов из обеих партий США предложила ввести санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам Международного угогловного суда. Соответствующую... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:42+0300
2024-05-24T12:42+0300
2024-05-24T12:42+0300
сша
мус
визы
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/76604/65/766046539_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_062984f28105b2593217dab5ee0c2322.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Группа сенаторов из обеих партий США предложила ввести санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам Международного угогловного суда. Соответствующую резолюцию опубликовал телеканал Fox News.Ранее МУС принял решение выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лаваря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.На этом фоне сенаторы от Республиканской и Демократической партии Марк Раундс и Джо Манчин подготовили резолюцию, которая поддерживает Тель-Авив и отвергает действия МУС."Рекомендует президенту (США Джо - ред.) Байдену и конгрессу ввести финансовые санкции и запрет на получение виз для должностных лиц МУС за злоупотребление властью, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников", - сказано в тексте документа.В резолюции подчеркивается, что Израиль является демократическим государством и союзником США, усердно работающим над соблюдением международного права.
https://1prime.ru/20240522/order-848412517.html
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76604/65/766046539_70:0:1403:1000_1920x0_80_0_0_239b039312ad258666474a1ac387807a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мус, визы, израиль
FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС
Fox News: сенаторы США предлагают ввести запрет на визы должностным лицам МУС
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Группа сенаторов из обеих партий США предложила ввести санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам Международного угогловного суда. Соответствующую резолюцию опубликовал телеканал Fox News.
Ранее МУС принял решение выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лаваря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.
На этом фоне сенаторы от Республиканской и Демократической партии Марк Раундс и Джо Манчин подготовили резолюцию, которая поддерживает Тель-Авив и отвергает действия МУС.
"Рекомендует президенту (США Джо - ред.) Байдену и конгрессу ввести финансовые санкции и запрет на получение виз для должностных лиц МУС за злоупотребление властью, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников", - сказано в тексте документа.
В резолюции подчеркивается, что Израиль является демократическим государством и союзником США, усердно работающим над соблюдением международного права.
В G7 стремятся не допустить ордера МУС на арест Нетаньяху, пишет СМИ