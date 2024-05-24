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FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС - 24.05.2024, ПРАЙМ
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FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС
FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС - 24.05.2024, ПРАЙМ
FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС
Группа сенаторов из обеих партий США предложила ввести санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам Международного угогловного суда. Соответствующую... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:42+0300
2024-05-24T12:42+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Группа сенаторов из обеих партий США предложила ввести санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам Международного угогловного суда. Соответствующую резолюцию опубликовал телеканал Fox News.Ранее МУС принял решение выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лаваря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.На этом фоне сенаторы от Республиканской и Демократической партии Марк Раундс и Джо Манчин подготовили резолюцию, которая поддерживает Тель-Авив и отвергает действия МУС."Рекомендует президенту (США Джо - ред.) Байдену и конгрессу ввести финансовые санкции и запрет на получение виз для должностных лиц МУС за злоупотребление властью, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников", - сказано в тексте документа.В резолюции подчеркивается, что Израиль является демократическим государством и союзником США, усердно работающим над соблюдением международного права.
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сша, мус, визы, израиль
США, МУС, визы, ИЗРАИЛЬ
12:42 24.05.2024
 
FN: в США призвали запретить выдавать визы должностным лицам МУС

Fox News: сенаторы США предлагают ввести запрет на визы должностным лицам МУС

© fotolia.com / alekseykhСенат США.
Сенат США. - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© fotolia.com / alekseykh
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Группа сенаторов из обеих партий США предложила ввести санкции и запрет на выдачу виз должностным лицам Международного угогловного суда. Соответствующую резолюцию опубликовал телеканал Fox News.
Ранее МУС принял решение выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лаваря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.
На этом фоне сенаторы от Республиканской и Демократической партии Марк Раундс и Джо Манчин подготовили резолюцию, которая поддерживает Тель-Авив и отвергает действия МУС.
"Рекомендует президенту (США Джо - ред.) Байдену и конгрессу ввести финансовые санкции и запрет на получение виз для должностных лиц МУС за злоупотребление властью, которое угрожает интересам США и ослабляет их союзников", - сказано в тексте документа.
В резолюции подчеркивается, что Израиль является демократическим государством и союзником США, усердно работающим над соблюдением международного права.
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
В G7 стремятся не допустить ордера МУС на арест Нетаньяху, пишет СМИ
22 мая, 15:47
 
СШАМУСвизыИЗРАИЛЬ
 
 
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