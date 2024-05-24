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Проект поправок в налоговое законодательство внесут в весеннюю сессию

Проект поправок в налоговое законодательство внесут в весеннюю сессию - 24.05.2024, ПРАЙМ

Проект поправок в налоговое законодательство внесут в весеннюю сессию

Проект по совершенствованию налоговой системы будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T19:00+0300

2024-05-24T19:00+0300

2024-05-24T19:21+0300

налоги

госдума

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Проект по совершенствованию налоговой системы будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин."Законопроект будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию", - цитирует пресс-служба Госдумы слова спикера.Как сообщается, Володин подписал рекомендации Госдумы, подготовленные по итогам парламентских слушаний концепции совершенствования налоговой системы, которую предоставил кабмин.

https://1prime.ru/20240523/nalogi-848449020.html

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госдума, правительство рф