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Проект поправок в налоговое законодательство внесут в весеннюю сессию - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Проект поправок в налоговое законодательство внесут в весеннюю сессию
Проект поправок в налоговое законодательство внесут в весеннюю сессию - 24.05.2024, ПРАЙМ
Проект поправок в налоговое законодательство внесут в весеннюю сессию
Проект по совершенствованию налоговой системы будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T19:00+0300
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налоги
госдума
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Проект по совершенствованию налоговой системы будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин."Законопроект будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию", - цитирует пресс-служба Госдумы слова спикера.Как сообщается, Володин подписал рекомендации Госдумы, подготовленные по итогам парламентских слушаний концепции совершенствования налоговой системы, которую предоставил кабмин.
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госдума, правительство рф
Налоги, Госдума, Правительство РФ
19:00 24.05.2024 (обновлено: 19:21 24.05.2024)
 
Проект поправок в налоговое законодательство внесут в весеннюю сессию

Правительство внесет в Госдуму проект налоговых поправок в весеннюю сессию

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Проект по совершенствованию налоговой системы будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"Законопроект будет внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию", - цитирует пресс-служба Госдумы слова спикера.
Как сообщается, Володин подписал рекомендации Госдумы, подготовленные по итогам парламентских слушаний концепции совершенствования налоговой системы, которую предоставил кабмин.
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