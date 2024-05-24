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НАТО ищет способ участия в конфликте на Украине, заявил Орбан - 24.05.2024, ПРАЙМ
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НАТО ищет способ участия в конфликте на Украине, заявил Орбан
НАТО ищет способ участия в конфликте на Украине, заявил Орбан - 24.05.2024, ПРАЙМ
НАТО ищет способ участия в конфликте на Украине, заявил Орбан
НАТО ищет способ включиться в украинский конфликт, рабочие группы в натовском штабе в Брюсселе сейчас занимаются этим. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:02+0300
2024-05-24T10:04+0300
венгрия
нато
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 24 мая - ПРАЙМ. НАТО ищет способ включиться в украинский конфликт, рабочие группы в натовском штабе в Брюсселе сейчас занимаются этим. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке - конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО - рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне", - заявил он в эфире радио Kossuth.Кроме того, Орбан отметил, что Венгрия не хочет участвовать в деятелности НАТО за пределами территории блока, но в то же время планирует остаться его членом. По его словам, на данный момент юристы проводят серьезную работу, чтобы это осуществить. Премьер-министр добавил, что при создании блока "не шло и речи о том, что НАТО будет осуществлять действия за пределами своей территории и развязывать войну за пределами альянса".
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венгрия, нато, виктор орбан
ВЕНГРИЯ, НАТО, Виктор Орбан
10:02 24.05.2024 (обновлено: 10:04 24.05.2024)
 
НАТО ищет способ участия в конфликте на Украине, заявил Орбан

Орбан: в Брюсселе пытаются определить способ участия НАТО в конфликте на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 24 мая - ПРАЙМ. НАТО ищет способ включиться в украинский конфликт, рабочие группы в натовском штабе в Брюсселе сейчас занимаются этим. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке - конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО - рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне", - заявил он в эфире радио Kossuth.
Кроме того, Орбан отметил, что Венгрия не хочет участвовать в деятелности НАТО за пределами территории блока, но в то же время планирует остаться его членом. По его словам, на данный момент юристы проводят серьезную работу, чтобы это осуществить.
Премьер-министр добавил, что при создании блока "не шло и речи о том, что НАТО будет осуществлять действия за пределами своей территории и развязывать войну за пределами альянса".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
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