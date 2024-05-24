https://1prime.ru/20240524/nato-848466282.html
НАТО ищет способ участия в конфликте на Украине, заявил Орбан
НАТО ищет способ участия в конфликте на Украине, заявил Орбан - 24.05.2024, ПРАЙМ
НАТО ищет способ участия в конфликте на Украине, заявил Орбан
НАТО ищет способ включиться в украинский конфликт, рабочие группы в натовском штабе в Брюсселе сейчас занимаются этим. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:02+0300
2024-05-24T10:02+0300
2024-05-24T10:04+0300
венгрия
нато
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_045f00b3fd51f2f75242b5340af89916.jpg
БУДАПЕШТ, 24 мая - ПРАЙМ. НАТО ищет способ включиться в украинский конфликт, рабочие группы в натовском штабе в Брюсселе сейчас занимаются этим. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке - конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО - рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне", - заявил он в эфире радио Kossuth.Кроме того, Орбан отметил, что Венгрия не хочет участвовать в деятелности НАТО за пределами территории блока, но в то же время планирует остаться его членом. По его словам, на данный момент юристы проводят серьезную работу, чтобы это осуществить. Премьер-министр добавил, что при создании блока "не шло и речи о том, что НАТО будет осуществлять действия за пределами своей территории и развязывать войну за пределами альянса".
https://1prime.ru/20240503/voenprom-847885688.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5032ac4ff167e49881b2dc11e47aa37d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, нато, виктор орбан
ВЕНГРИЯ, НАТО, Виктор Орбан
НАТО ищет способ участия в конфликте на Украине, заявил Орбан
Орбан: в Брюсселе пытаются определить способ участия НАТО в конфликте на Украине
БУДАПЕШТ, 24 мая - ПРАЙМ. НАТО ищет способ включиться в украинский конфликт, рабочие группы в натовском штабе в Брюсселе сейчас занимаются этим. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке - конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО - рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне", - заявил он в эфире радио Kossuth.
Кроме того, Орбан отметил, что Венгрия не хочет участвовать в деятелности НАТО за пределами территории блока, но в то же время планирует остаться его членом. По его словам, на данный момент юристы проводят серьезную работу, чтобы это осуществить.
Премьер-министр добавил, что при создании блока "не шло и речи о том, что НАТО будет осуществлять действия за пределами своей территории и развязывать войну за пределами альянса".
США продлевают конфликт на Украине ради своего военпрома, заявил Орбан