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В Совфеде оценили долю нацвалют в расчетах России и Казахстана в 2023 году - 24.05.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде оценили долю нацвалют в расчетах России и Казахстана в 2023 году
В Совфеде оценили долю нацвалют в расчетах России и Казахстана в 2023 году - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Совфеде оценили долю нацвалют в расчетах России и Казахстана в 2023 году
Итоги прошлого года показали рекордный товарооборот между Россией и Казахстаном - 2,5 триллионов рублей, 75% расчетов производилось в национальных валютах,... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:02+0300
2024-05-24T15:02+0300
россия
казахстан
расчеты в нацвалютах
торговля
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ОМСК, 24 мая - ПРАЙМ. Итоги прошлого года показали рекордный товарооборот между Россией и Казахстаном - 2,5 триллионов рублей, 75% расчетов производилось в национальных валютах, сказал первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин. "Наши торгово-экономические связи показывают позитивную динамику, в 2023 году был поставлен новый рекорд объёма двусторонней торговли в 2,5 триллионов рублей, или 12,6 триллионов тенге. Использование во взаимных расчётах национальных валют по итогам прошлого года составило 75%. Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику, казахстанские инвестиции в Россию тоже составляют внушительную сумму", - отметил Яцкин в ходе заседания Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Казахстана. Политик подчеркнул важность сотрудничества в транспортно-логистической сфере, прежде всего - в развитии международного транспортного коридора "Север - Юг". Кроме того, Яцкин отметил вклад межрегионального сотрудничества в развитие двусторонних процессов. "Уже 76 регионов Российской Федерации установили прямые партнёрские связи с казахстанскими областями. Активным участником этого процесса является Омская область", - сказал он. Первый вице-спикер РФ уделил внимание вопросам раскрытия туристического потенциала стран, рассказал о взаимодействии в гуманитарной сфере, культурном обмене между странами. "В числе наших приоритетов - сфера образования и науки. В российских вузах обучается более 60 тысяч граждан Казахстана. Квота, выделенная на обучение за счёт бюджета, постоянно растёт", - добавил он. Говоря о необходимости сохранения исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне, Якцин напомнил, что "каждый пятый житель Казахстана сражался на полях Великой Отечественной войны".
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россия, казахстан, расчеты в нацвалютах, торговля
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, расчеты в нацвалютах, торговля
15:02 24.05.2024
 
В Совфеде оценили долю нацвалют в расчетах России и Казахстана в 2023 году

Яцкин: доля нацвалют в расчетах РФоссии и Казахстана в 2023 году составила 75%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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ОМСК, 24 мая - ПРАЙМ. Итоги прошлого года показали рекордный товарооборот между Россией и Казахстаном - 2,5 триллионов рублей, 75% расчетов производилось в национальных валютах, сказал первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.
"Наши торгово-экономические связи показывают позитивную динамику, в 2023 году был поставлен новый рекорд объёма двусторонней торговли в 2,5 триллионов рублей, или 12,6 триллионов тенге. Использование во взаимных расчётах национальных валют по итогам прошлого года составило 75%. Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику, казахстанские инвестиции в Россию тоже составляют внушительную сумму", - отметил Яцкин в ходе заседания Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Казахстана.
Политик подчеркнул важность сотрудничества в транспортно-логистической сфере, прежде всего - в развитии международного транспортного коридора "Север - Юг".
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Кроме того, Яцкин отметил вклад межрегионального сотрудничества в развитие двусторонних процессов. "Уже 76 регионов Российской Федерации установили прямые партнёрские связи с казахстанскими областями. Активным участником этого процесса является Омская область", - сказал он.
Первый вице-спикер РФ уделил внимание вопросам раскрытия туристического потенциала стран, рассказал о взаимодействии в гуманитарной сфере, культурном обмене между странами. "В числе наших приоритетов - сфера образования и науки. В российских вузах обучается более 60 тысяч граждан Казахстана. Квота, выделенная на обучение за счёт бюджета, постоянно растёт", - добавил он.
Говоря о необходимости сохранения исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне, Якцин напомнил, что "каждый пятый житель Казахстана сражался на полях Великой Отечественной войны".
 
РОССИЯКАЗАХСТАНрасчеты в нацвалютахторговля
 
 
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