https://1prime.ru/20240524/ndfl-848481366.html

КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год

КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год - 24.05.2024, ПРАЙМ

КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год

КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, где ставка 20% - для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - свыше 50 миллионов рублей в год, документ... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:15+0300

2024-05-24T14:15+0300

2024-05-24T14:32+0300

налоги

кпрф

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, где ставка 20% - для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - свыше 50 миллионов рублей в год, документ размещен в Telegram-канале депутата ГД Михаила Матвеева."Фракция КПРФ направляет свои предложения по совершенствованию налогового законодательства и просит их учесть в рамках проводимой в комитете работы… Ввести прогрессивную шкалу НДФЛ при условии следующих ставок: 20% - ставка для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - ставка для доходов свыше 50 миллионов рублей в год", - сказано в документе.КПРФ предлагает отменить нулевую ставку НДС при экспорте, а также облагать экспорт НДС согласно существующих ставок при реализации товаров внутри страны.

https://1prime.ru/20240523/nalogi-848449020.html

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кпрф, прогрессивная шкала ндфл