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КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год
КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год - 24.05.2024, ПРАЙМ
КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год
КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, где ставка 20% - для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - свыше 50 миллионов рублей в год, документ... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:15+0300
2024-05-24T14:15+0300
2024-05-24T14:32+0300
налоги
кпрф
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, где ставка 20% - для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - свыше 50 миллионов рублей в год, документ размещен в Telegram-канале депутата ГД Михаила Матвеева."Фракция КПРФ направляет свои предложения по совершенствованию налогового законодательства и просит их учесть в рамках проводимой в комитете работы… Ввести прогрессивную шкалу НДФЛ при условии следующих ставок: 20% - ставка для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - ставка для доходов свыше 50 миллионов рублей в год", - сказано в документе.КПРФ предлагает отменить нулевую ставку НДС при экспорте, а также облагать экспорт НДС согласно существующих ставок при реализации товаров внутри страны.
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кпрф, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, КПРФ, прогрессивная шкала НДФЛ
КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год
КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ: 20% - для доходов свыше 10 млн руб в год
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, где ставка 20% - для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - свыше 50 миллионов рублей в год, документ размещен в Telegram-канале депутата ГД Михаила Матвеева.
"Фракция КПРФ направляет свои предложения по совершенствованию налогового законодательства и просит их учесть в рамках проводимой в комитете работы… Ввести прогрессивную шкалу НДФЛ при условии следующих ставок: 20% - ставка для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - ставка для доходов свыше 50 миллионов рублей в год", - сказано в документе.
КПРФ предлагает отменить нулевую ставку НДС при экспорте, а также облагать экспорт НДС согласно существующих ставок при реализации товаров внутри страны.
Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах