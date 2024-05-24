Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240524/ndfl-848481366.html
КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год
КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год - 24.05.2024, ПРАЙМ
КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год
КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, где ставка 20% - для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - свыше 50 миллионов рублей в год, документ... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:15+0300
2024-05-24T14:32+0300
налоги
кпрф
прогрессивная шкала ндфл
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/57/829575756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_891ff4c79c8410bdca4cb29d09a86a00.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, где ставка 20% - для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - свыше 50 миллионов рублей в год, документ размещен в Telegram-канале депутата ГД Михаила Матвеева."Фракция КПРФ направляет свои предложения по совершенствованию налогового законодательства и просит их учесть в рамках проводимой в комитете работы… Ввести прогрессивную шкалу НДФЛ при условии следующих ставок: 20% - ставка для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - ставка для доходов свыше 50 миллионов рублей в год", - сказано в документе.КПРФ предлагает отменить нулевую ставку НДС при экспорте, а также облагать экспорт НДС согласно существующих ставок при реализации товаров внутри страны.
https://1prime.ru/20240523/nalogi-848449020.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/57/829575756_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c60eb2742feff9fff91112679652bb04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кпрф, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, КПРФ, прогрессивная шкала НДФЛ
14:15 24.05.2024 (обновлено: 14:32 24.05.2024)
 
КПРФ хочет ввести ставку в 30% для доходов свыше 50 миллионов рублей в год

КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ: 20% - для доходов свыше 10 млн руб в год

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоги
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, где ставка 20% - для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - свыше 50 миллионов рублей в год, документ размещен в Telegram-канале депутата ГД Михаила Матвеева.
"Фракция КПРФ направляет свои предложения по совершенствованию налогового законодательства и просит их учесть в рамках проводимой в комитете работы… Ввести прогрессивную шкалу НДФЛ при условии следующих ставок: 20% - ставка для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, 30% - ставка для доходов свыше 50 миллионов рублей в год", - сказано в документе.
КПРФ предлагает отменить нулевую ставку НДС при экспорте, а также облагать экспорт НДС согласно существующих ставок при реализации товаров внутри страны.
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах
Вчера, 15:19
 
НалогиКПРФпрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала