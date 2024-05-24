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Открытие России в Антарктиде встревожило власти Чили, пишут СМИ
Открытие России в Антарктиде встревожило власти Чили, пишут СМИ - 24.05.2024, ПРАЙМ
Открытие России в Антарктиде встревожило власти Чили, пишут СМИ
Власти Чили выразили опасения относительно своего контроля над Антарктидой после возможного обнаружения Россией нефти в спорном районе, на который претендуют... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:30+0300
2024-05-24T11:30+0300
2024-05-24T11:40+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Власти Чили выразили опасения относительно своего контроля над Антарктидой после возможного обнаружения Россией нефти в спорном районе, на который претендуют Аргентина и Великобритания, передает Fox News."Мы собираемся и дальше находиться в Антарктиде в знак суверенитета, защиты и поддержки нашей национальной целостности перед лицом любых вызовов", — с таким заявлением выступили представители комитета по обороне парламента Чили.Эти опасения возникли после заседания британского парламента, на котором эксперты заявили о готовности России проводить геологоразведку в районе, где ранее, вероятно, было обнаружено значительное нефтяное месторождение судном "Александр Карпинский" в 2020 году.Кроме того, эта ситуация осложняется историческими конфликтами между Чили и Аргентиной, поскольку обе страны претендуют на часть Антарктиды. Более того, президент Аргентины начал укрепление военной инфраструктуры вблизи спорных территорий вместе с США, отметили в издании.Также отмечается, что сообщения о проведении исследований и картировании нефтяных месторождений на антарктических ледяных шельфах российской компанией "Росгеология" вызвали негативную реакцию Великобритании, поскольку это район, который Лондон считает своей исключительной зоной.
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Энергетика, ЧИЛИ, Антарктида, Нефть, Новости, РОССИЯ
Открытие России в Антарктиде встревожило власти Чили, пишут СМИ
Fox News: власти Чили обеспокоены открытием нефти Россией в Антарктиде
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
Власти Чили выразили опасения относительно своего контроля над Антарктидой после возможного обнаружения Россией нефти в спорном районе, на который претендуют Аргентина и Великобритания, передает
Fox News.
"Мы собираемся и дальше находиться в Антарктиде в знак суверенитета, защиты и поддержки нашей национальной целостности перед лицом любых вызовов", — с таким заявлением выступили представители комитета по обороне парламента Чили.
Эти опасения возникли после заседания британского парламента, на котором эксперты заявили о готовности России проводить геологоразведку в районе, где ранее, вероятно, было обнаружено значительное нефтяное месторождение судном "Александр Карпинский" в 2020 году.
Кроме того, эта ситуация осложняется историческими конфликтами между Чили и Аргентиной, поскольку обе страны претендуют на часть Антарктиды. Более того, президент Аргентины начал укрепление военной инфраструктуры вблизи спорных территорий вместе с США, отметили в издании.
Также отмечается, что сообщения о проведении исследований и картировании нефтяных месторождений на антарктических ледяных шельфах российской компанией "Росгеология" вызвали негативную реакцию Великобритании, поскольку это район, который Лондон считает своей исключительной зоной.
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