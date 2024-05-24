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Новак ответил на требование Литвы прекратить снабжать Белорусскую АЭС

Новак ответил на требование Литвы прекратить снабжать Белорусскую АЭС - 24.05.2024, ПРАЙМ

Новак ответил на требование Литвы прекратить снабжать Белорусскую АЭС

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отрасли атомной энергетики России и Белоруссии продолжают работать без изменений и не реагируют на призывы Вильнюса... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:10+0300

2024-05-24T13:10+0300

2024-05-24T13:41+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отрасли атомной энергетики России и Белоруссии продолжают работать без изменений и не реагируют на призывы Вильнюса остановить работу Белорусской АЭС."Наши отрасли никак не реагируют. Они продолжают работать. Стабильно, надежно обеспечивать электроэнергией белорусских потребителей", - отметил Новак.Белоруссия реализовывала в городе Островец Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. В эту пятницу генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициировали запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.

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