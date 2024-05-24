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Новак заявил об отсутствии угроз внутреннему рынку топлива России
Новак заявил об отсутствии угроз внутреннему рынку топлива России - 24.05.2024, ПРАЙМ
Новак заявил об отсутствии угроз внутреннему рынку топлива России
Угроз внутреннему рынку топлива после отмены запрета экспорта из России нет, правительство всегда может принять любое решение для его насыщения, сообщил... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:11+0300
2024-05-24T14:11+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Угроз внутреннему рынку топлива после отмены запрета экспорта из России нет, правительство всегда может принять любое решение для его насыщения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Угроз нет, это я подтверждаю. Мы держим руку на пульсе, проводим еженедельные штабы вместе с нашими нефтяными компаниями и Федеральной антимонопольной службой, министерством энергетики. Мы всегда можем принять любое решение для того, чтобы обеспечить на сто процентов внутри рынок необходимыми нефтепродуктами", – сказал Новак, отвечая на вопрос, нет ли сейчас угроз для внутреннего рынка бензина, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Правительство России в понедельник приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго РФ, комментируя это решение, заявляли РИА Новости, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина сейчас составляют около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива – 4 миллиона тонн. "В целях того, чтобы не снижать загрузку (НПЗ – ред.) и чтобы излишки не накапливались, принято решение отменить запрет на экспорт с тем, чтобы обеспечить уже другой баланс спроса и предложения, выровнять с точки зрения предложений и возможности реализации на экспорт. Поэтому это нормальный инструмент. Он будет использоваться и в будущем. У нас всегда есть возможность регулировать эту ситуацию", – также отметил Новак.
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Энергетика, РОССИЯ, топливо, НОВАК, Новости
Новак заявил об отсутствии угроз внутреннему рынку топлива России
Новак: угроз внутреннему рынку топлива после отмены запрета экспорта из РФ нет
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Угроз внутреннему рынку топлива после отмены запрета экспорта из России нет, правительство всегда может принять любое решение для его насыщения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Угроз нет, это я подтверждаю. Мы держим руку на пульсе, проводим еженедельные штабы вместе с нашими нефтяными компаниями и Федеральной антимонопольной службой, министерством энергетики. Мы всегда можем принять любое решение для того, чтобы обеспечить на сто процентов внутри рынок необходимыми нефтепродуктами", – сказал Новак, отвечая на вопрос, нет ли сейчас угроз для внутреннего рынка бензина, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Правительство России в понедельник приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго РФ, комментируя это решение, заявляли РИА Новости, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина сейчас составляют около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива – 4 миллиона тонн.
"В целях того, чтобы не снижать загрузку (НПЗ – ред.) и чтобы излишки не накапливались, принято решение отменить запрет на экспорт с тем, чтобы обеспечить уже другой баланс спроса и предложения, выровнять с точки зрения предложений и возможности реализации на экспорт. Поэтому это нормальный инструмент. Он будет использоваться и в будущем. У нас всегда есть возможность регулировать эту ситуацию", – также отметил Новак.