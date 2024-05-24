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Чистая прибыль НПФ выросла в 1,6 раза в 2023 году

Чистая прибыль НПФ выросла в 1,6 раза в 2023 году - 24.05.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль НПФ выросла в 1,6 раза в 2023 году

Чистая прибыль негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2023 году выросла в 1,6 раза - до 104,4 миллиарда рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:35+0300

2024-05-24T14:35+0300

2024-05-24T14:35+0300

банк россии

нпф

пенсии

чистая прибыль

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2023 году выросла в 1,6 раза - до 104,4 миллиарда рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. "Чистая прибыль НПФ по итогам 2023 года выросла в 1,6 раза (по сравнению с 2022 годом) и составила 104,4 миллиарда рублей. Собственные средства НПФ за год выросли на 13,7% и на конец 2023 года составили 644 миллиарда рублей", - сообщил ЦБ. Доходность пенсионных накоплений и пенсионных резервов, хотя и несколько снизилась во втором полугодии 2023 года, опередила инфляцию, отмечают в ЦБ. Результаты по итогам 2023 года (9,9% по пенсионным накоплениям и 8,8% по пенсионным резервам) были значительно выше полученных в 2022 году (на 4,8 и 3,4 процентного пункта соответственно). Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по корпоративным и государственным облигациям (228,9 миллиарда рублей по пенсионным накоплениям и 99,1 миллиарда рублей по пенсионным резервам). Рост доходности НПФ произошел на фоне стабилизации финансового рынка. В первом квартале 2024 года годовая доходность по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам составила 9,7% и 7,5% соответственно. По итогам года наблюдаются увеличение доли вложений средств в государственные ценные бумаги и снижение доли корпоративных облигаций (+4 процентных пункта и -7,3 процентного пункта соответственно по сравнению с концом 2022 года). "В первом квартале 2024 года НПФ продолжили наращивать долю вложений в государственные ценные бумаги в портфелях пенсионных накоплений и пенсионных резервов (+2,4 процентного пункта за квартал). В частности, НПФ покупали в свои портфели ОФЗ со сроком погашения на горизонте 11 лет, удержание таких облигаций до погашения позволяет снизить волатильность оценки их стоимости при изменении процентных ставок", - говорится в обзоре.

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нпф, пенсии, чистая прибыль