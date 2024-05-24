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Инвесторы возвращаются к доллару - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Инвесторы возвращаются к доллару
Инвесторы возвращаются к доллару - 24.05.2024, ПРАЙМ
Инвесторы возвращаются к доллару
На прошлой неделе произошло первичное размещение облигаций эмитента НОВАТЭК в USD (с расчетами в рублях). Это стало первым публичным размещением облигационного... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:19+0300
2024-05-24T12:19+0300
мнения аналитиков
пиф
?1716542389
На прошлой неделе произошло первичное размещение облигаций эмитента НОВАТЭК в USD (с расчетами в рублях). Это стало первым публичным размещением облигационного займа с привязкой к доллару (по сути, аналог еврооблигации) после длительного перерыва с расчетами исключительно в российской инфраструктуре (редомициляцию не считаем).Изначально эмитент планировал привлечь не менее 200 млн долларов по ставке купона не выше 6,5% годовых. В результате эмитенту удалось разместить облигаций на 750 млн долларов и снизить ставку привлечения до 6,25%. Это существенный объём эмиссии. Ранее эмитентам удавалось разместить похожий объём долга, привлекая международных инвесторов.Повышенный интерес к выпуску со стороны российских инвесторов может объясняться рядом факторов. Во-первых, итоговая доходность выглядит привлекательно по сравнению с эмитентами аналогичного кредитного качества, торгующихся на рынке. Во-вторых, долгое отсутствие новых выпусков привело к дефициту предложения долларового долга в российском контуре.Вместе с этим необходимо учитывать влияние события на рынок. С одной стороны, это показывает потенциальный спрос инвесторов на валютную диверсификацию вложений. С другой стороны, это привело к коррекции всего долларового сегмента рынка, так как участники стали опасаться, что это только начало и сейчас эмитенты станут выходить с новым предложением долларовых выпусков и это будет оказывать давление на весь сегмент рынка.Частному инвестору не всегда легко отследить как предложение новых выпусков, так и зарождающиеся тренды на рынке валютных инструментов. При желании диверсифицировать свои вложения от рисков ослабления рубля можно купить, например, данные облигации или БПИФы, базовым активом которых являются облигации с привязкой к валюте (замещающие облигации).Спикер - Антон Пустовойтов, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая"
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Антон Пустовойтов
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Антон Пустовойтов
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, пиф
Мнения аналитиков, ПИФ
12:19 24.05.2024
 
Инвесторы возвращаются к доллару

Эксперт Пустовойтов: НОВАТЭК впервые за долгое время разместил займы в долларах

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Антон Пустовойтов, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК Первая
Антон Пустовойтов
Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая"
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На прошлой неделе произошло первичное размещение облигаций эмитента НОВАТЭК в USD (с расчетами в рублях). Это стало первым публичным размещением облигационного займа с привязкой к доллару (по сути, аналог еврооблигации) после длительного перерыва с расчетами исключительно в российской инфраструктуре (редомициляцию не считаем).
Изначально эмитент планировал привлечь не менее 200 млн долларов по ставке купона не выше 6,5% годовых. В результате эмитенту удалось разместить облигаций на 750 млн долларов и снизить ставку привлечения до 6,25%. Это существенный объём эмиссии. Ранее эмитентам удавалось разместить похожий объём долга, привлекая международных инвесторов.
Повышенный интерес к выпуску со стороны российских инвесторов может объясняться рядом факторов. Во-первых, итоговая доходность выглядит привлекательно по сравнению с эмитентами аналогичного кредитного качества, торгующихся на рынке. Во-вторых, долгое отсутствие новых выпусков привело к дефициту предложения долларового долга в российском контуре.
Вместе с этим необходимо учитывать влияние события на рынок. С одной стороны, это показывает потенциальный спрос инвесторов на валютную диверсификацию вложений. С другой стороны, это привело к коррекции всего долларового сегмента рынка, так как участники стали опасаться, что это только начало и сейчас эмитенты станут выходить с новым предложением долларовых выпусков и это будет оказывать давление на весь сегмент рынка.
Частному инвестору не всегда легко отследить как предложение новых выпусков, так и зарождающиеся тренды на рынке валютных инструментов. При желании диверсифицировать свои вложения от рисков ослабления рубля можно купить, например, данные облигации или БПИФы, базовым активом которых являются облигации с привязкой к валюте (замещающие облигации).
Спикер - Антон Пустовойтов, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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