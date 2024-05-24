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ОПЕК сообщила дату проведения министерской встречи ОПЕК+
ОПЕК сообщила дату проведения министерской встречи ОПЕК+ - 24.05.2024, ПРАЙМ
ОПЕК сообщила дату проведения министерской встречи ОПЕК+
Мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня в формате видеоконференции, сообщила организация. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:49+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня в формате видеоконференции, сообщила организация. "188-е заседание Конференции ОПЕК, 54-е заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) и 37-е совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (ONOMM) пройдут посредством видеоконференции в воскресенье, 2 июня 2024 года", - говорится в сообщении ОПЕК. Изначально планировалось, что встреча пройдет 1 июня. Ожидалось, что она состоится в Вене.
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опек, новости
Энергетика, ОПЕК, Новости
ОПЕК сообщила дату проведения министерской встречи ОПЕК+
ОПЕК: встреча ОПЕК+ пройдет 2 июня в онлайн-формате
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня в формате видеоконференции, сообщила организация.
"188-е заседание Конференции ОПЕК, 54-е заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) и 37-е совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (ONOMM) пройдут посредством видеоконференции в воскресенье, 2 июня 2024 года", - говорится в сообщении ОПЕК.
Изначально планировалось, что встреча пройдет 1 июня. Ожидалось, что она состоится в Вене.