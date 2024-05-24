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Орбан раскрыл истинную причину разговоров о "российской угрозе"

Орбан раскрыл истинную причину разговоров о "российской угрозе" - 24.05.2024, ПРАЙМ

Орбан раскрыл истинную причину разговоров о "российской угрозе"

Заявления о "российской угрозе" служат маневром для подготовки к войне со стороны Запада. Такое мнение в эфире радио Kossuth выразил премьер-министр Венгрии... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T09:26+0300

2024-05-24T09:26+0300

2024-05-24T10:04+0300

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БУДАПЕШТ, 24 мая - ПРАЙМ. Заявления о "российской угрозе" служат маневром для подготовки к войне со стороны Запада. Такое мнение в эфире радио Kossuth выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По словам венгерского лидера, Россия, да и другие страны, не собираются атаковать НАТО. Кроме того, альянс придерживается своего оборонительного курса, поэтому не потерпит каких-либо провокаций со стороны других государств."Поэтому я эти отсылки к "российской угрозе" интерпретирую скорее как маневры Запада и Европы для подготовки вступления в войну", — сказал он.Тем не менее, риторика западных политиков говорит о подготовке ЕС к вооруженному столкновению с Москвой. Обстановка Брюсселе, в частности, подтверждает подготовку к конфликту, заключил Орбан.

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венгрия, нато, россия, новости