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Источник заявил об отсутствии у Запада доказательств поставок оружия КНР РФ - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Источник заявил об отсутствии у Запада доказательств поставок оружия КНР РФ
Источник заявил об отсутствии у Запада доказательств поставок оружия КНР РФ - 24.05.2024, ПРАЙМ
Источник заявил об отсутствии у Запада доказательств поставок оружия КНР РФ
Ни Великобритания, ни Евросоюз не обладают доказательствами поставок китайского оружия России, заявил высокопоставленный европейский источник. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T16:18+0300
2024-05-24T16:18+0300
вооружения
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китай
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Ни Великобритания, ни Евросоюз не обладают доказательствами поставок китайского оружия России, заявил высокопоставленный европейский источник.Британский министр обороны Грант Шаппс ранее заявлял, что у Лондона и Вашингтона есть "доказательства" того, что Китай якобы отправляет или планирует отправлять России вооружения."У нас нет, и британские коллеги не сообщали о наличии данных о передаче Китаем летального вооружения России", - сказал он.Как отметил источник, речь идет о передаче Китаем "товаров двойного назначения", которые Россия использует для производства оружия. На этом фоне ЕС ввел санкции против китайских компаний, добавил он.Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя слова Шаппса, сообщал, что Вашингтон не видел передачи вооружений КНР ни в 2022 году, ни в 2023-м, ни сейчас. Поэтому США с нетерпением ждут консультаций с Британией по этому вопросу.
https://1prime.ru/20240524/kitay-848469038.html
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великобритания, китай, россия, ес
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, РОССИЯ, ЕС
16:18 24.05.2024
 
Источник заявил об отсутствии у Запада доказательств поставок оружия КНР РФ

Источник: у ЕС и Великобритании нет доказательств поставок Китаем летального оружия РФ

© Unsplash/Timeless CodingЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
© Unsplash/Timeless Coding
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Ни Великобритания, ни Евросоюз не обладают доказательствами поставок китайского оружия России, заявил высокопоставленный европейский источник.
Британский министр обороны Грант Шаппс ранее заявлял, что у Лондона и Вашингтона есть "доказательства" того, что Китай якобы отправляет или планирует отправлять России вооружения.
"У нас нет, и британские коллеги не сообщали о наличии данных о передаче Китаем летального вооружения России", - сказал он.
Как отметил источник, речь идет о передаче Китаем "товаров двойного назначения", которые Россия использует для производства оружия. На этом фоне ЕС ввел санкции против китайских компаний, добавил он.
Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя слова Шаппса, сообщал, что Вашингтон не видел передачи вооружений КНР ни в 2022 году, ни в 2023-м, ни сейчас. Поэтому США с нетерпением ждут консультаций с Британией по этому вопросу.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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11:07
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯКИТАЙРОССИЯЕС
 
 
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