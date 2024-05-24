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Источник в ЕС раскрыл, когда Киев получит один миллион боеприпасов

Источник в ЕС раскрыл, когда Киев получит один миллион боеприпасов - 24.05.2024, ПРАЙМ

Источник в ЕС раскрыл, когда Киев получит один миллион боеприпасов

Страны Европейского союза должны поставить один миллион боеприпасов Украине до конца года, сообщил высокопоставленный источник в Брюсселе. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:31+0300

2024-05-24T17:31+0300

2024-05-24T17:31+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Страны Европейского союза должны поставить один миллион боеприпасов Украине до конца года, сообщил высокопоставленный источник в Брюсселе."Я могу сказать, что цель по поставке 1 миллиона страны ЕС выполнят до конца года, я не могу назвать месяц", — заявил он.Первоначально поставка оружия была запланирована на март этого года. Россия считает, что поставки оружия на Украину осложняют урегулирование конфликта и вовлекают НАТО напрямую в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобные поставки являются законной целью России.

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