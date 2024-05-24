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Источник в ЕС раскрыл, когда Киев получит один миллион боеприпасов
Источник в ЕС раскрыл, когда Киев получит один миллион боеприпасов - 24.05.2024, ПРАЙМ
Источник в ЕС раскрыл, когда Киев получит один миллион боеприпасов
Страны Европейского союза должны поставить один миллион боеприпасов Украине до конца года, сообщил высокопоставленный источник в Брюсселе. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:31+0300
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2024-05-24T17:31+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Страны Европейского союза должны поставить один миллион боеприпасов Украине до конца года, сообщил высокопоставленный источник в Брюсселе."Я могу сказать, что цель по поставке 1 миллиона страны ЕС выполнят до конца года, я не могу назвать месяц", — заявил он.Первоначально поставка оружия была запланирована на март этого года. Россия считает, что поставки оружия на Украину осложняют урегулирование конфликта и вовлекают НАТО напрямую в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобные поставки являются законной целью России.
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Вооружения, УКРАИНА, ЕС, Новости
Источник в ЕС раскрыл, когда Киев получит один миллион боеприпасов
Страны ЕС должны поставить обещанный Киеву один млн боеприпасов до конца года
БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Страны Европейского союза должны поставить один миллион боеприпасов Украине до конца года, сообщил высокопоставленный источник в Брюсселе.
"Я могу сказать, что цель по поставке 1 миллиона страны ЕС выполнят до конца года, я не могу назвать месяц", — заявил он.
Первоначально поставка оружия была запланирована на март этого года.
Россия считает, что поставки оружия на Украину осложняют урегулирование конфликта и вовлекают НАТО напрямую в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобные поставки являются законной целью России.
Сейчас "не время" замораживать конфликт на Украине, заявили в ЕС