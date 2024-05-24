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Путин и Лукашенко в Минске проводят переговоры в узком составе

Путин и Лукашенко в Минске проводят переговоры в узком составе - 24.05.2024, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко в Минске проводят переговоры в узком составе

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в узком составе, передает РИА Новости. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:07+0300

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белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в узком составе, передает РИА Новости.Российский лидер 23 мая прибыл с визитом в Белоруссию.Как заявил Путин в ходе встречи, работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, и результаты экономического развития сами говорят за себя.Российский лидер поблагодарил Лукашенко за приглашение в Минск. "Александр Григорьевич, спасибо большое за приглашение. От всей команды это говорю", - сказал Путин.В свою очередь, Лукашенко сообщил, что планирует обсудить с Путиным вопросы экономического сотрудничества, что уже сделано, а что предстоит решить. По его словам, они договорились разбить переговоры на две части - вопросы безопасности и экономики. "Всегда экономические вопросы откладывали для рассмотрения нашими правительствами. Но сегодня как раз повод и услышать то, что уже сделано в связи с нашими поручениями", - отметил белорусский лидер.Он подчеркнул, что сейчас есть "полтора-два вопроса", которые надо решить.По словам Путина, с Лукашенко они находятся в постоянном контакте и на связи, сегодня предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений двух стран. Он добавил, что между Москвой и Минском нет никаких нерешенных вопросов по различным направлениям работ.

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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство