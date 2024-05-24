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Стало известно, сколько стран подтвердили участие в ПМЭФ - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, сколько стран подтвердили участие в ПМЭФ
Стало известно, сколько стран подтвердили участие в ПМЭФ - 24.05.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько стран подтвердили участие в ПМЭФ
Более 128 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) к настоящему времени, сообщил фонд "Росконгресс" со ссылкой на... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:49+0300
2024-05-24T17:49+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Более 128 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) к настоящему времени, сообщил фонд "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова."В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 000 человек из 128 стран и территорий. Площадка ПМЭФ – это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент, послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы особенно важно. И эту уникальную возможность в столь концентрированном объеме дает ПМЭФ", - отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении."Мир уже изменился, экономический центр, финансовый, технологический переместились в Азию, поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света. Между тем, Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, вот уже и европейские страны борются за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают к нам, выступают на площадке ПМЭФ. Бизнес стран Южной Америки выходит на ведущие позиции во многих отраслях экономики, и мы с удовольствием фиксируем, что рассказать о своем опыте они стремятся на российской дискуссионной площадке. Важно отметить и то, что даже умные и интересные западные экономисты предпочитают вести диалог именно в рамках деловой программы ПМЭФ. По сути ПМЭФ сегодня – это главная экспертная площадка мира и высокий уровень доверия. А главное – именно на площадке ПМЭФ формируются и оттачиваются в дискуссиях смыслы, которые повлияют не только и не столько на нашу страну, но на весь мир. Мы на пути к многополярному миру", – добавил он.
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ПРАЙМ
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россия, пмэф, новости
РОССИЯ, ПМЭФ, Новости
17:49 24.05.2024
 
Стало известно, сколько стран подтвердили участие в ПМЭФ

"Росконгресс": более 128 стран и территорий уже подтвердили участие в ПМЭФ-2024

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Карта России
ПМЭФ-2023. Карта России
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Более 128 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) к настоящему времени, сообщил фонд "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
"В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 000 человек из 128 стран и территорий. Площадка ПМЭФ – это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент, послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы особенно важно. И эту уникальную возможность в столь концентрированном объеме дает ПМЭФ", - отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
"Мир уже изменился, экономический центр, финансовый, технологический переместились в Азию, поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света. Между тем, Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, вот уже и европейские страны борются за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают к нам, выступают на площадке ПМЭФ. Бизнес стран Южной Америки выходит на ведущие позиции во многих отраслях экономики, и мы с удовольствием фиксируем, что рассказать о своем опыте они стремятся на российской дискуссионной площадке. Важно отметить и то, что даже умные и интересные западные экономисты предпочитают вести диалог именно в рамках деловой программы ПМЭФ. По сути ПМЭФ сегодня – это главная экспертная площадка мира и высокий уровень доверия. А главное – именно на площадке ПМЭФ формируются и оттачиваются в дискуссиях смыслы, которые повлияют не только и не столько на нашу страну, но на весь мир. Мы на пути к многополярному миру", – добавил он.
 
РОССИЯПМЭФНовости
 
 
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