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В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной
В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной
Польская полиция арестовала украинца, у которого была найдена украденная в 2005 году из голландского музея в Хорне картина. Об этом сообщили на телеканале... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:38+0300
2024-05-24T11:38+0300
2024-05-24T11:43+0300
польша
музей
украина
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ВАРШАВА, 24 мая – ПРАЙМ. Польская полиция арестовала украинца, у которого была найдена украденная в 2005 году из голландского музея в Хорне картина. Об этом сообщили на телеканале Polsat."Офицеры Карпатского погранотряда в одной из частных квартир в Кракове обнаружили выполненную маслом картину XVII века "Ревекка и Илия" голландского художника Яна Линсена, украденную из музея Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году", - сообщается в материале правоохранительных органов. В полиции подчеркнули, что украинец привез картину в Польшу, вероятно, для того, чтобы ее продать. В 2005 году музей Западной Фрисландии в городе Хон был обворован. Неизвестные украли 24 старинные картны и несколько других экспонатов, в том числе гроб жившего в Хорне в XVII веке вице-адмирала Питера Флориса. Расследование зашло в тупик, и в последующие десять лет ни о ворах, ни об артефактах ничего не было слышно.
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польша, музей, украина
В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной
Polsat: в Кракове задержан украинец с украденной в 2005 г в Нидерландах картиной
ВАРШАВА, 24 мая – ПРАЙМ. Польская полиция арестовала украинца, у которого была найдена украденная в 2005 году из голландского музея в Хорне картина. Об этом сообщили на телеканале Polsat.
"Офицеры Карпатского погранотряда в одной из частных квартир в Кракове обнаружили выполненную маслом картину XVII века "Ревекка и Илия" голландского художника Яна Линсена, украденную из музея Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году", - сообщается в материале правоохранительных органов.
В полиции подчеркнули, что украинец привез картину в Польшу, вероятно, для того, чтобы ее продать.
В 2005 году музей Западной Фрисландии в городе Хон был обворован. Неизвестные украли 24 старинные картны и несколько других экспонатов, в том числе гроб жившего в Хорне в XVII веке вице-адмирала Питера Флориса. Расследование зашло в тупик, и в последующие десять лет ни о ворах, ни об артефактах ничего не было слышно.