https://1prime.ru/20240524/polsha-848472540.html

В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной

В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной - 24.05.2024, ПРАЙМ

В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной

Польская полиция арестовала украинца, у которого была найдена украденная в 2005 году из голландского музея в Хорне картина. Об этом сообщили на телеканале... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T11:38+0300

2024-05-24T11:38+0300

2024-05-24T11:43+0300

польша

музей

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg

ВАРШАВА, 24 мая – ПРАЙМ. Польская полиция арестовала украинца, у которого была найдена украденная в 2005 году из голландского музея в Хорне картина. Об этом сообщили на телеканале Polsat."Офицеры Карпатского погранотряда в одной из частных квартир в Кракове обнаружили выполненную маслом картину XVII века "Ревекка и Илия" голландского художника Яна Линсена, украденную из музея Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году", - сообщается в материале правоохранительных органов. В полиции подчеркнули, что украинец привез картину в Польшу, вероятно, для того, чтобы ее продать. В 2005 году музей Западной Фрисландии в городе Хон был обворован. Неизвестные украли 24 старинные картны и несколько других экспонатов, в том числе гроб жившего в Хорне в XVII веке вице-адмирала Питера Флориса. Расследование зашло в тупик, и в последующие десять лет ни о ворах, ни об артефактах ничего не было слышно.

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, музей, украина