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Россия впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы
Россия впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы - 24.05.2024, ПРАЙМ
Россия впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы
Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту пшеницы из России по итогам текущего сельскохозяйственного сезона на 1 миллион тонн - до рекордных 53,1 | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:35+0300
2024-05-24T12:35+0300
2024-05-24T13:37+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту пшеницы из России по итогам текущего сельскохозяйственного сезона на 1 миллион тонн - до рекордных 53,1 миллиона, в результате страна впервые займет почти 26% рынка, следует из данных Международного совета по зерну, которые изучило РИА Новости.Так, теперь организация ждет, что в текущем сельскохозяйственном году Россия экспортирует 53,1 миллиона тонн пшеницы против апрельского прогноза в 52,1 миллиона тонн. Это станет максимальным объемом экспорта за всю современную историю и будет почти на 10% больше прошлогоднего показателя.В результате доля России в мировом экспорте пшеницы может вырасти до рекордных 25,8%. Предыдущий максимум был в 2017-2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,2%.Мировой экспорт пшеницы в этом году достигнет 205,7 миллиона тонн против 207,4 миллиона годом ранее. Значительный прирост экспорта России и Аргентины (на 5,9 миллиона тонн) компенсируется спадом в Австралии (на 11,2 миллиона тонн), Канаде (2,4 миллиона) и США (1,3 миллиона).Международный совет по зерну (МСЗ) – это межправительственная организация, целью которой является углубление международного сотрудничества в области торговли зерном, а также стабильности рынка зерна и мировой продовольственной безопасности. Россия является членом организации.
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россия, пшеница, новости
Экономика, РОССИЯ, Пшеница, Новости
Россия впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы
Россия в 2024 году впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту пшеницы из России по итогам текущего сельскохозяйственного сезона на 1 миллион тонн - до рекордных 53,1 миллиона, в результате страна впервые займет почти 26% рынка, следует из данных Международного совета по зерну, которые изучило РИА Новости.
Так, теперь организация ждет, что в текущем сельскохозяйственном году Россия экспортирует 53,1 миллиона тонн пшеницы против апрельского прогноза в 52,1 миллиона тонн. Это станет максимальным объемом экспорта за всю современную историю и будет почти на 10% больше прошлогоднего показателя.
В результате доля России в мировом экспорте пшеницы может вырасти до рекордных 25,8%. Предыдущий максимум был в 2017-2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,2%.
Мировой экспорт пшеницы в этом году достигнет 205,7 миллиона тонн против 207,4 миллиона годом ранее. Значительный прирост экспорта России и Аргентины (на 5,9 миллиона тонн) компенсируется спадом в Австралии (на 11,2 миллиона тонн), Канаде (2,4 миллиона) и США (1,3 миллиона).
Международный совет по зерну (МСЗ) – это межправительственная организация, целью которой является углубление международного сотрудничества в области торговли зерном, а также стабильности рынка зерна и мировой продовольственной безопасности. Россия является членом организации.