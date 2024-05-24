https://1prime.ru/20240524/putin-848475492.html
"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда
"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда - 24.05.2024, ПРАЙМ
"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда
Постоянные "пожарные меры" Запада не помогли Киеву, так как сегодня Владимир Путин силен как никогда, передает издание Asia Times. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:30+0300
2024-05-24T12:30+0300
2024-05-24T12:31+0300
политика
владимир путин
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848417343_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a6c25a7053554fce3e05aae3108d9cb0.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Постоянные "пожарные меры" Запада не помогли Киеву, так как сегодня Владимир Путин силен как никогда, передает издание Asia Times."Складывается ощущение, что Владимир Путин силен как никогда с тех пор, как Россия ввела войска на территорию Украиныв феврале 2022 года", — отмечает автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийские войска в последние две недели активно продвигаются вперед на поле боя, закрепляясь сразу в нескольких населенных пунктах. Это свидетельствует о растущей мощи России и возможном поражении Украины и Запада, говорится в статье.Президент Путин, переизбранный на очередной срок, укрепил союзы с Ираном и Северной Кореей, чтобы получать от них необходимую военную технику. Украина, с другой стороны, испытывает проблемы с получением западной помощи в течение последних шести месяцев, заметил автор статьи.В издании заключили, что связи между Москвой и Пекином, а также между Си Цзиньпином и Путиным, кажутся более прочными, чем отношения Киева с западными столицами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240524/tramp-848474865.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848417343_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_ed232f98d0aaebdc668b3d8e4c7d9a58.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, новости
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, Новости
"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда
AT: сегодня сила Владимира Путина достигла максимума за последние два года
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
Постоянные "пожарные меры" Запада не помогли Киеву, так как сегодня Владимир Путин силен как никогда, передает
издание Asia Times.
"Складывается ощущение, что Владимир Путин силен как никогда с тех пор, как Россия ввела войска на территорию Украиныв феврале 2022 года", — отмечает автор публикации.
Российские войска в последние две недели активно продвигаются вперед на поле боя, закрепляясь сразу в нескольких населенных пунктах. Это свидетельствует о растущей мощи России и возможном поражении Украины и Запада, говорится в статье.
Президент Путин, переизбранный на очередной срок, укрепил союзы с Ираном и Северной Кореей, чтобы получать от них необходимую военную технику. Украина, с другой стороны, испытывает проблемы с получением западной помощи в течение последних шести месяцев, заметил автор статьи.
В издании заключили, что связи между Москвой и Пекином, а также между Си Цзиньпином и Путиным, кажутся более прочными, чем отношения Киева с западными столицами.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Нравится вам или нет. Трамп сделал новое заявление о Путине