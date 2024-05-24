https://1prime.ru/20240524/putin-848475492.html

"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда

"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда - 24.05.2024, ПРАЙМ

"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда

Постоянные "пожарные меры" Запада не помогли Киеву, так как сегодня Владимир Путин силен как никогда, передает издание Asia Times. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T12:30+0300

2024-05-24T12:30+0300

2024-05-24T12:31+0300

политика

владимир путин

россия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848417343_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a6c25a7053554fce3e05aae3108d9cb0.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Постоянные "пожарные меры" Запада не помогли Киеву, так как сегодня Владимир Путин силен как никогда, передает издание Asia Times."Складывается ощущение, что Владимир Путин силен как никогда с тех пор, как Россия ввела войска на территорию Украиныв феврале 2022 года", — отмечает автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийские войска в последние две недели активно продвигаются вперед на поле боя, закрепляясь сразу в нескольких населенных пунктах. Это свидетельствует о растущей мощи России и возможном поражении Украины и Запада, говорится в статье.Президент Путин, переизбранный на очередной срок, укрепил союзы с Ираном и Северной Кореей, чтобы получать от них необходимую военную технику. Украина, с другой стороны, испытывает проблемы с получением западной помощи в течение последних шести месяцев, заметил автор статьи.В издании заключили, что связи между Москвой и Пекином, а также между Си Цзиньпином и Путиным, кажутся более прочными, чем отношения Киева с западными столицами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240524/tramp-848474865.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, новости