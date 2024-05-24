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"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда - 24.05.2024, ПРАЙМ
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"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда
"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда - 24.05.2024, ПРАЙМ
"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда
Постоянные "пожарные меры" Запада не помогли Киеву, так как сегодня Владимир Путин силен как никогда, передает издание Asia Times. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:30+0300
2024-05-24T12:31+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Постоянные "пожарные меры" Запада не помогли Киеву, так как сегодня Владимир Путин силен как никогда, передает издание Asia Times."Складывается ощущение, что Владимир Путин силен как никогда с тех пор, как Россия ввела войска на территорию Украиныв феврале 2022 года", — отмечает автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийские войска в последние две недели активно продвигаются вперед на поле боя, закрепляясь сразу в нескольких населенных пунктах. Это свидетельствует о растущей мощи России и возможном поражении Украины и Запада, говорится в статье.Президент Путин, переизбранный на очередной срок, укрепил союзы с Ираном и Северной Кореей, чтобы получать от них необходимую военную технику. Украина, с другой стороны, испытывает проблемы с получением западной помощи в течение последних шести месяцев, заметил автор статьи.В издании заключили, что связи между Москвой и Пекином, а также между Си Цзиньпином и Путиным, кажутся более прочными, чем отношения Киева с западными столицами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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владимир путин, россия, новости
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, Новости
12:30 24.05.2024 (обновлено: 12:31 24.05.2024)
 
"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда

AT: сегодня сила Владимира Путина достигла максимума за последние два года

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
Президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
© POOL
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Постоянные "пожарные меры" Запада не помогли Киеву, так как сегодня Владимир Путин силен как никогда, передает издание Asia Times.
"Складывается ощущение, что Владимир Путин силен как никогда с тех пор, как Россия ввела войска на территорию Украиныв феврале 2022 года", — отмечает автор публикации.
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Российские войска в последние две недели активно продвигаются вперед на поле боя, закрепляясь сразу в нескольких населенных пунктах. Это свидетельствует о растущей мощи России и возможном поражении Украины и Запада, говорится в статье.
Президент Путин, переизбранный на очередной срок, укрепил союзы с Ираном и Северной Кореей, чтобы получать от них необходимую военную технику. Украина, с другой стороны, испытывает проблемы с получением западной помощи в течение последних шести месяцев, заметил автор статьи.
В издании заключили, что связи между Москвой и Пекином, а также между Си Цзиньпином и Путиным, кажутся более прочными, чем отношения Киева с западными столицами.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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