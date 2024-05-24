Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ прокомментировали указ Путина об американских активах - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240524/putin-848486515.html
В ЦБ прокомментировали указ Путина об американских активах
В ЦБ прокомментировали указ Путина об американских активах - 24.05.2024, ПРАЙМ
В ЦБ прокомментировали указ Путина об американских активах
Указ президента России Владимира Путина, который разрешает изымать имущество США в России, дал механизм на случай мер США в отношении российских активов, ЦБ РФ... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:12+0300
2024-05-24T15:25+0300
банк россии
сша
замороженные российские активы
указ президента рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина, который разрешает изымать имущество США в России, дал механизм на случай мер США в отношении российских активов, ЦБ РФ будет смотреть и действовать по ситуации, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния."Указом создан механизм, который позволяет ЦБ воспользоваться в случае, если будут какие-то меры приняты в отношении наших активов, мы будем смотреть и действовать по ситуации", - сказал Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.В четверг на официальном интернет-портале правовой информации был размещен указ президента РФ, в соответствии с которым РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.
https://1prime.ru/20240524/putin-848475492.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, замороженные российские активы, указ президента рф
Банк России, США, замороженные российские активы, Указ президента РФ
15:12 24.05.2024 (обновлено: 15:25 24.05.2024)
 
В ЦБ прокомментировали указ Путина об американских активах

Указ Путина дал механизм на случай мер США, ЦБ РФ будет действовать по ситуации

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина, который разрешает изымать имущество США в России, дал механизм на случай мер США в отношении российских активов, ЦБ РФ будет смотреть и действовать по ситуации, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
"Указом создан механизм, который позволяет ЦБ воспользоваться в случае, если будут какие-то меры приняты в отношении наших активов, мы будем смотреть и действовать по ситуации", - сказал Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.
В четверг на официальном интернет-портале правовой информации был размещен указ президента РФ, в соответствии с которым РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.
Президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда
12:30
 
Банк РоссииСШАзамороженные российские активыУказ президента РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала