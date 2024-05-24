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В ЦБ прокомментировали указ Путина об американских активах

В ЦБ прокомментировали указ Путина об американских активах - 24.05.2024, ПРАЙМ

В ЦБ прокомментировали указ Путина об американских активах

Указ президента России Владимира Путина, который разрешает изымать имущество США в России, дал механизм на случай мер США в отношении российских активов, ЦБ РФ... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:12+0300

2024-05-24T15:12+0300

2024-05-24T15:25+0300

банк россии

сша

замороженные российские активы

указ президента рф

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина, который разрешает изымать имущество США в России, дал механизм на случай мер США в отношении российских активов, ЦБ РФ будет смотреть и действовать по ситуации, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния."Указом создан механизм, который позволяет ЦБ воспользоваться в случае, если будут какие-то меры приняты в отношении наших активов, мы будем смотреть и действовать по ситуации", - сказал Габуния на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.В четверг на официальном интернет-портале правовой информации был размещен указ президента РФ, в соответствии с которым РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.

https://1prime.ru/20240524/putin-848475492.html

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сша, замороженные российские активы, указ президента рф