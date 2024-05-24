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Путин оценил попытки Запада сдержать развитие Минска и Москвы - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил попытки Запада сдержать развитие Минска и Москвы
Путин оценил попытки Запада сдержать развитие Минска и Москвы - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин оценил попытки Запада сдержать развитие Минска и Москвы
Коллективный Запад делает все, чтобы сдержать развитие Москвы и Минска, однако до сих пор ничего не вышло, заявил президент России Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:05+0300
2024-05-24T17:05+0300
политика
владимир путин
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад делает все, чтобы сдержать развитие Москвы и Минска, однако до сих пор ничего не вышло, заявил президент России Владимир Путин."То направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России: безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету - ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось, и уверен, ничего не получится", — отметил российский лидер на встрече с белорусским коллегой.Он подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество остается важным направлением взаимодействия с Беларусью. Путин отметил, что значительный объем товарооборота сосредоточен на региональном уровне и подчеркнул необходимость наметить ближайшие ориентиры взаимного развития двух государств. Глава государства отметил, что после избрания на пост президента Российской Федерации и формирования правительства России необходимо было собраться в широком составе для определения планов развития.Ранее сообщалось, что 24 мая в Дворце Независимости пройдут официальные переговоры между президентами Белоруссии и России. На совещании в первоначально узком, а затем расширенном составе стороны обсудят состояние и перспективы развития белорусско-российских отношений.
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владимир путин, александр лукашенко, новости
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Новости
17:05 24.05.2024
 
Путин оценил попытки Запада сдержать развитие Минска и Москвы

Путин: Запад пытается сдержать развитие Минска и Москвы, до сих пор не получалось

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад делает все, чтобы сдержать развитие Москвы и Минска, однако до сих пор ничего не вышло, заявил президент России Владимир Путин.
"То направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России: безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету - ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось, и уверен, ничего не получится", — отметил российский лидер на встрече с белорусским коллегой.
Он подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество остается важным направлением взаимодействия с Беларусью. Путин отметил, что значительный объем товарооборота сосредоточен на региональном уровне и подчеркнул необходимость наметить ближайшие ориентиры взаимного развития двух государств.
Глава государства отметил, что после избрания на пост президента Российской Федерации и формирования правительства России необходимо было собраться в широком составе для определения планов развития.
Ранее сообщалось, что 24 мая в Дворце Независимости пройдут официальные переговоры между президентами Белоруссии и России. На совещании в первоначально узком, а затем расширенном составе стороны обсудят состояние и перспективы развития белорусско-российских отношений.
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ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоНовости
 
 
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