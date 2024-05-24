https://1prime.ru/20240524/putin-848495324.html

Путин назвал одно из ключевых направлений взаимодействия РФ и Белоруссии

Путин назвал одно из ключевых направлений взаимодействия РФ и Белоруссии - 24.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал одно из ключевых направлений взаимодействия РФ и Белоруссии

Президент России Владимир Путин назвал энергетику одним из ключевых направлений сотрудничества России и Белоруссии, добавив, что все договоренности будут... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:10+0300

2024-05-24T17:10+0300

2024-05-24T17:10+0300

энергетика

владимир путин

россия

белоруссия

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал энергетику одним из ключевых направлений сотрудничества России и Белоруссии, добавив, что все договоренности будут исполнены.Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске."Энергетика является, действительно, одним из важнейших направлений. Мы сейчас тоже об этом подробно говорили в узком составе, есть определенные договоренности", - сказал Путин.Президент РФ выразил уверенность, что все достигнутые договоренности будут исполнены. Кроме того, добавил он, все делали будут доработаны, а ритмичная работа предприятий топливно-энергетического комплекса - обеспечена.

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белоруссия

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владимир путин, россия, белоруссия