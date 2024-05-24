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Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества
Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сельского хозяйства в российско-белорусских переговорах и отметил успех Белоруссии в этой сфере. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:15+0300
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сельского хозяйства в российско-белорусских переговорах и отметил успех Белоруссии в этой сфере."Александр Григорьевич (ред. - Лукашенко) не упомянул, но мы так вскользь затронули и еще одну тему, направление взаимодействия - это сельское хозяйство, это важнейшее направление, Беларусь здесь демонстрирует очень хорошие результаты, прежде всего по качеству товаров", — отметил президент России.Путин отметил, что качество сельхозпродукции из Беларуси вызывает уважение на российском рынке, где существует большой спрос на эти товары.Прогнозируется, что экспорт зерна из России составит около 59 миллионов тонн. Однако, по сравнению с предыдущими прогнозами, ожидается небольшое снижение этих показателей.
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россия, белоруссия, новости
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Новости
17:15 24.05.2024
 
Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества

Путин на российско-белорусских переговорах: сельское хозяйство - важнейшее направление

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сельского хозяйства в российско-белорусских переговорах и отметил успех Белоруссии в этой сфере.
"Александр Григорьевич (ред. - Лукашенко) не упомянул, но мы так вскользь затронули и еще одну тему, направление взаимодействия - это сельское хозяйство, это важнейшее направление, Беларусь здесь демонстрирует очень хорошие результаты, прежде всего по качеству товаров", — отметил президент России.
Путин отметил, что качество сельхозпродукции из Беларуси вызывает уважение на российском рынке, где существует большой спрос на эти товары.
Прогнозируется, что экспорт зерна из России составит около 59 миллионов тонн. Однако, по сравнению с предыдущими прогнозами, ожидается небольшое снижение этих показателей.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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