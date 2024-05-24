https://1prime.ru/20240524/putin-848495701.html

Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества

Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества - 24.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал сельское хозяйство важнейшим направлением сотрудничества

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сельского хозяйства в российско-белорусских переговорах и отметил успех Белоруссии в этой сфере. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:15+0300

2024-05-24T17:15+0300

2024-05-24T17:15+0300

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сельского хозяйства в российско-белорусских переговорах и отметил успех Белоруссии в этой сфере."Александр Григорьевич (ред. - Лукашенко) не упомянул, но мы так вскользь затронули и еще одну тему, направление взаимодействия - это сельское хозяйство, это важнейшее направление, Беларусь здесь демонстрирует очень хорошие результаты, прежде всего по качеству товаров", — отметил президент России.Путин отметил, что качество сельхозпродукции из Беларуси вызывает уважение на российском рынке, где существует большой спрос на эти товары.Прогнозируется, что экспорт зерна из России составит около 59 миллионов тонн. Однако, по сравнению с предыдущими прогнозами, ожидается небольшое снижение этих показателей.

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