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Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии
Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии
Более 90 процентов расчетов между Россией и Белоруссией осуществляются в национальных валютах. Об этом заявил президент россии Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:32+0300
2024-05-24T17:32+0300
2024-05-24T17:38+0300
владимир путин
россия
белоруссия
расчеты в нацвалютах
экономика
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Более 90 процентов расчетов между Россией и Белоруссией осуществляются в национальных валютах. Об этом заявил президент россии Владимир Путин.Российский лидер в пятницу, 24 мая, провел переговоры в Минске со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."Между тем, свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях осуществляется в наших национальных валютах", - сказал Путин по итогам переговоров.Ранее президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявлял, что процесс перехода страны на расчеты в нацвалютах правильный, его невозможно остановить.
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владимир путин, россия, белоруссия, расчеты в нацвалютах
Владимир Путин, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, расчеты в нацвалютах, Экономика
Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии
Путин: больше 90 процентов торговли России и Белоруссии ведется в нацвалютах
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Более 90 процентов расчетов между Россией и Белоруссией осуществляются в национальных валютах. Об этом заявил президент россии Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу, 24 мая, провел переговоры в Минске со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Между тем, свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях осуществляется в наших национальных валютах", - сказал Путин по итогам переговоров.
Ранее президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявлял, что процесс перехода страны на расчеты в нацвалютах правильный, его невозможно остановить.
В Совфеде оценили долю нацвалют в расчетах России и Казахстана в 2023 году