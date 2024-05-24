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Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии - 24.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240524/putin-848496497.html
Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии
Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии
Более 90 процентов расчетов между Россией и Белоруссией осуществляются в национальных валютах. Об этом заявил президент россии Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:32+0300
2024-05-24T17:38+0300
владимир путин
россия
белоруссия
расчеты в нацвалютах
экономика
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Более 90 процентов расчетов между Россией и Белоруссией осуществляются в национальных валютах. Об этом заявил президент россии Владимир Путин.Российский лидер в пятницу, 24 мая, провел переговоры в Минске со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."Между тем, свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях осуществляется в наших национальных валютах", - сказал Путин по итогам переговоров.Ранее президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявлял, что процесс перехода страны на расчеты в нацвалютах правильный, его невозможно остановить.
https://1prime.ru/20240524/natsvalyuty-848485831.html
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владимир путин, россия, белоруссия, расчеты в нацвалютах
Владимир Путин, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, расчеты в нацвалютах, Экономика
17:32 24.05.2024 (обновлено: 17:38 24.05.2024)
 
Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии

Путин: больше 90 процентов торговли России и Белоруссии ведется в нацвалютах

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Более 90 процентов расчетов между Россией и Белоруссией осуществляются в национальных валютах. Об этом заявил президент россии Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу, 24 мая, провел переговоры в Минске со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Между тем, свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях осуществляется в наших национальных валютах", - сказал Путин по итогам переговоров.
Ранее президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявлял, что процесс перехода страны на расчеты в нацвалютах правильный, его невозможно остановить.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
В Совфеде оценили долю нацвалют в расчетах России и Казахстана в 2023 году
15:02
 
ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯБЕЛОРУССИЯрасчеты в нацвалютах
 
 
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