https://1prime.ru/20240524/putin-848496497.html

Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии

Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии - 24.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии

Более 90 процентов расчетов между Россией и Белоруссией осуществляются в национальных валютах. Об этом заявил президент россии Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:32+0300

2024-05-24T17:32+0300

2024-05-24T17:38+0300

владимир путин

россия

белоруссия

расчеты в нацвалютах

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_9e535e2dc419d65a1439fe56c56560b4.jpg

МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Более 90 процентов расчетов между Россией и Белоруссией осуществляются в национальных валютах. Об этом заявил президент россии Владимир Путин.Российский лидер в пятницу, 24 мая, провел переговоры в Минске со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."Между тем, свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях осуществляется в наших национальных валютах", - сказал Путин по итогам переговоров.Ранее президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявлял, что процесс перехода страны на расчеты в нацвалютах правильный, его невозможно остановить.

https://1prime.ru/20240524/natsvalyuty-848485831.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, белоруссия, расчеты в нацвалютах