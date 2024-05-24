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Ядерное оружие надежно прикрывает рубежи России и Белоруссии, заявил Путин - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Ядерное оружие надежно прикрывает рубежи России и Белоруссии, заявил Путин
Ядерное оружие надежно прикрывает рубежи России и Белоруссии, заявил Путин - 24.05.2024, ПРАЙМ
Ядерное оружие надежно прикрывает рубежи России и Белоруссии, заявил Путин
Российские тактическое ядерное оружие и оборонные комплексы надежно прикрывают рубежи России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:46+0300
2024-05-24T17:46+0300
вооружения
владимир путин
россия
белоруссия
ядерное оружие
безопасность
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Российские тактическое ядерное оружие и оборонные комплексы надежно прикрывают рубежи России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава российского государства выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Путин напомнил, что на территории Белоруссии находится совместная региональная группировка. При этом российский лидер подчеркнул, что Россия относится к безопасности Белоруссии, как к своей."Российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие - все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организацию договора о коллективной безопасности", - подчеркнул он.Президент добавил, что вопросы безопасности всегда находятся в поле внимания Минска и Москвы. Так, стороны договорились укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, отметил он.
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владимир путин, россия, белоруссия, ядерное оружие, безопасность
Вооружения, Владимир Путин, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ядерное оружие, безопасность
17:46 24.05.2024
 
Ядерное оружие надежно прикрывает рубежи России и Белоруссии, заявил Путин

Путин: оборонные комплексы РФ и ядерное оружие надежно прикрывают рубежи РФ и Белоруссии

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
© POOL
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Российские тактическое ядерное оружие и оборонные комплексы надежно прикрывают рубежи России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин напомнил, что на территории Белоруссии находится совместная региональная группировка. При этом российский лидер подчеркнул, что Россия относится к безопасности Белоруссии, как к своей.
"Российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие - все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организацию договора о коллективной безопасности", - подчеркнул он.
Президент добавил, что вопросы безопасности всегда находятся в поле внимания Минска и Москвы. Так, стороны договорились укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, отметил он.
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ВооруженияВладимир ПутинРОССИЯБЕЛОРУССИЯядерное оружиебезопасность
 
 
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