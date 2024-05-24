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Ядерное оружие надежно прикрывает рубежи России и Белоруссии, заявил Путин

Ядерное оружие надежно прикрывает рубежи России и Белоруссии, заявил Путин - 24.05.2024, ПРАЙМ

Ядерное оружие надежно прикрывает рубежи России и Белоруссии, заявил Путин

Российские тактическое ядерное оружие и оборонные комплексы надежно прикрывают рубежи России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:46+0300

2024-05-24T17:46+0300

2024-05-24T17:46+0300

вооружения

владимир путин

россия

белоруссия

ядерное оружие

безопасность

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Российские тактическое ядерное оружие и оборонные комплексы надежно прикрывают рубежи России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава российского государства выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Путин напомнил, что на территории Белоруссии находится совместная региональная группировка. При этом российский лидер подчеркнул, что Россия относится к безопасности Белоруссии, как к своей."Российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие - все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организацию договора о коллективной безопасности", - подчеркнул он.Президент добавил, что вопросы безопасности всегда находятся в поле внимания Минска и Москвы. Так, стороны договорились укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, отметил он.

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владимир путин, россия, белоруссия, ядерное оружие, безопасность