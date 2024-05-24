https://1prime.ru/20240524/putin-848497670.html

Россия ничего не нагнетает, проводя учения с ядерным оружием, заявил Путин

Россия ничего не нагнетает, проводя учения с ядерным оружием, заявил Путин - 24.05.2024, ПРАЙМ

Россия ничего не нагнетает, проводя учения с ядерным оружием, заявил Путин

Россия, проводя учения с тактическим ядерным оружием в Белоруссии, не стремится нагнетать ситуацию, все проходит в соответствии с планом. Об этом заявил... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:58+0300

2024-05-24T17:58+0300

2024-05-24T17:58+0300

владимир путин

ядерное оружие

россия

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Россия, проводя учения с тактическим ядерным оружием в Белоруссии, не стремится нагнетать ситуацию, все проходит в соответствии с планом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.Ранее Минобороны России сообщало о старте учений с отработкой практического применения нестратегического ядерного оружия."Все это (учения с применением нестратегического ядерного оружия - ред.) у нас происходит в плановом порядке, мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По его словам, в такой сфере нельзя допустить никаких сбоев. Президент также напомнил, что Россия регулярно проводит учения стратегических и нестратегических сил сдерживания. кроме того, подчеркнул он, Москва ничего не нарушала. Страна полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, отметил Путин.Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Россия и Белоруссия не нагнетают обстановку. По его словам, стороны должны быть готовы, чтобы не пропустить удар.

https://1prime.ru/20240524/rossiya-848474348.html

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владимир путин, ядерное оружие, россия