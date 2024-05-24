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Еврокомиссары несут безответственную пургу, заявил Путин - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Еврокомиссары несут безответственную пургу, заявил Путин
Еврокомиссары несут безответственную пургу, заявил Путин - 24.05.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссары несут безответственную пургу, заявил Путин
Еврокомиссаров много, они часто "несут безответственную пургу", это вызывает сожаление, заявил президент России Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:06+0300
2024-05-24T18:06+0300
владимир путин
ек
ес
роберт фицо
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссаров много, они часто "несут безответственную пургу", это вызывает сожаление, заявил президент России Владимир Путин.Ранее премьер-министр Грузии рассказал, что один из чиновников ЕК в ходе беседы о законе об иноагентах напомнил ему о недавнем покушении на главу словацкого правительства Роберта Фицо.Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко попросили прокомментировать эту историю."Я не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал. Там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу, понимаете. А вот если это так, как вы сказали, ну кроме как политической пургой это назвать нельзя. Это безобразие просто и все", - ответил он.По словам главы государства, безответственность среди чиновников среднего уровня растет, что вызывает сожаление.Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.
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владимир путин, ек, ес, роберт фицо
Владимир Путин, ЕК, ЕС, Роберт Фицо
18:06 24.05.2024
 
Еврокомиссары несут безответственную пургу, заявил Путин

Путин: еврокомиссаров много, они несут безответственную пургу, это вызывает сожаление

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссаров много, они часто "несут безответственную пургу", это вызывает сожаление, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее премьер-министр Грузии рассказал, что один из чиновников ЕК в ходе беседы о законе об иноагентах напомнил ему о недавнем покушении на главу словацкого правительства Роберта Фицо.
Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко попросили прокомментировать эту историю.
"Я не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал. Там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу, понимаете. А вот если это так, как вы сказали, ну кроме как политической пургой это назвать нельзя. Это безобразие просто и все", - ответил он.
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ведут к машине после покушения - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Состояние здоровья Фицо улучшилось, заявили медики
12:28
По словам главы государства, безответственность среди чиновников среднего уровня растет, что вызывает сожаление.
Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.
 
Владимир ПутинЕКЕСРоберт Фицо
 
 
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