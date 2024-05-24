https://1prime.ru/20240524/putin-848498090.html

Еврокомиссары несут безответственную пургу, заявил Путин

Еврокомиссары несут безответственную пургу, заявил Путин - 24.05.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссары несут безответственную пургу, заявил Путин

Еврокомиссаров много, они часто "несут безответственную пургу", это вызывает сожаление, заявил президент России Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T18:06+0300

2024-05-24T18:06+0300

2024-05-24T18:06+0300

владимир путин

ек

ес

роберт фицо

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссаров много, они часто "несут безответственную пургу", это вызывает сожаление, заявил президент России Владимир Путин.Ранее премьер-министр Грузии рассказал, что один из чиновников ЕК в ходе беседы о законе об иноагентах напомнил ему о недавнем покушении на главу словацкого правительства Роберта Фицо.Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко попросили прокомментировать эту историю."Я не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал. Там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу, понимаете. А вот если это так, как вы сказали, ну кроме как политической пургой это назвать нельзя. Это безобразие просто и все", - ответил он.По словам главы государства, безответственность среди чиновников среднего уровня растет, что вызывает сожаление.Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.

https://1prime.ru/20240524/fitso-848475394.html

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владимир путин, ек, ес, роберт фицо