https://1prime.ru/20240524/raisi-848497239.html

Иранский чиновник назвал виновных в аварии вертолета Раиси

Иранский чиновник назвал виновных в аварии вертолета Раиси - 24.05.2024, ПРАЙМ

Иранский чиновник назвал виновных в аварии вертолета Раиси

Вашингтон несет ответственность за крушение вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, пишет издание Jamaran со ссылкой на главу... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:44+0300

2024-05-24T17:44+0300

2024-05-24T17:59+0300

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ТЕГЕРАН, 24 мая - ПРАЙМ. Вашингтон несет ответственность за крушение вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, пишет издание Jamaran со ссылкой на главу Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи.По его словам, Вашингтон виновен в произошедшем дважды."Во-первых, у США еще до революции (1979 года в Иране - ред.) были обязательства, касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые они не выполнили. С другой стороны, американские санкции также направлены против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана", — цитирует издание Резаи.Вертолет разбился 19 мая в северо-западном районе Верзеган в Иране. На борту находились президент Раиси, министр иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники. Утром 20 мая подтвердилась их гибель. Члены делегации возвращались после визита в Азербайджан.

https://1prime.ru/20240522/vertolet-848392514.html

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иран, сша, крушение, новости