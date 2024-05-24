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Иранский чиновник назвал виновных в аварии вертолета Раиси - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Иранский чиновник назвал виновных в аварии вертолета Раиси
Иранский чиновник назвал виновных в аварии вертолета Раиси - 24.05.2024, ПРАЙМ
Иранский чиновник назвал виновных в аварии вертолета Раиси
Вашингтон несет ответственность за крушение вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, пишет издание Jamaran со ссылкой на главу... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:44+0300
2024-05-24T17:59+0300
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ТЕГЕРАН, 24 мая - ПРАЙМ. Вашингтон несет ответственность за крушение вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, пишет издание Jamaran со ссылкой на главу Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи.По его словам, Вашингтон виновен в произошедшем дважды."Во-первых, у США еще до революции (1979 года в Иране - ред.) были обязательства, касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые они не выполнили. С другой стороны, американские санкции также направлены против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана", — цитирует издание Резаи.Вертолет разбился 19 мая в северо-западном районе Верзеган в Иране. На борту находились президент Раиси, министр иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники. Утром 20 мая подтвердилась их гибель. Члены делегации возвращались после визита в Азербайджан.
https://1prime.ru/20240522/vertolet-848392514.html
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иран, сша, крушение, новости
ИРАН, США, крушение, Новости
17:44 24.05.2024 (обновлено: 17:59 24.05.2024)
 
Иранский чиновник назвал виновных в аварии вертолета Раиси

Резаи: США несут ответственность за аварию вертолета Раиси из-за санкций

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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ТЕГЕРАН, 24 мая - ПРАЙМ. Вашингтон несет ответственность за крушение вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, пишет издание Jamaran со ссылкой на главу Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи.
По его словам, Вашингтон виновен в произошедшем дважды.
"Во-первых, у США еще до революции (1979 года в Иране - ред.) были обязательства, касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые они не выполнили. С другой стороны, американские санкции также направлены против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана", — цитирует издание Резаи.
Вертолет разбился 19 мая в северо-западном районе Верзеган в Иране. На борту находились президент Раиси, министр иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники. Утром 20 мая подтвердилась их гибель. Члены делегации возвращались после визита в Азербайджан.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
СМИ рассказали о "темных сторонах" истории крушения вертолета Раиси
22 мая, 08:54
 
ИРАНСШАкрушениеНовости
 
 
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