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Тактический сдвиг. Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Тактический сдвиг. Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России
Тактический сдвиг. Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России - 24.05.2024, ПРАЙМ
Тактический сдвиг. Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России
Вооруженные силы России стали чаще нарушать работу устройств Starlink на Украине, это приводит к тактическому сдвигу в конфликте. Об этом пишет газета New York... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:25+0300
2024-05-24T10:25+0300
вооружения
россия
украина
рэб
starlink
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России стали чаще нарушать работу устройств Starlink на Украине, это приводит к тактическому сдвигу в конфликте. Об этом пишет газета New York Times."Если они продолжат добиваться успеха, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте", - отмечают авторы материала, комментируя массовые сбои Starlink из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.Укрианские военные в беседе с газетой рассказали, что ВСУ проигрывают радиоэлектронную борьбу. По их словам, РЭБ России не дают организовать, например, атаку беспилотниками.Немецкое издание Business Insider ранее сообщало, что Россия давно перегнала США в области радиоэлектронной борьбы. Отмечалось, что РЭБ ВС России успешно подавляют американское оружие в зоне СВО.
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россия, украина, рэб, starlink
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, РЭБ, Starlink
10:25 24.05.2024
 
Тактический сдвиг. Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России

NYT: российские средства РЭБ все чаще нарушают работу Starlink на Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России стали чаще нарушать работу устройств Starlink на Украине, это приводит к тактическому сдвигу в конфликте. Об этом пишет газета New York Times.
"Если они продолжат добиваться успеха, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте", - отмечают авторы материала, комментируя массовые сбои Starlink из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.
Укрианские военные в беседе с газетой рассказали, что ВСУ проигрывают радиоэлектронную борьбу. По их словам, РЭБ России не дают организовать, например, атаку беспилотниками.
Немецкое издание Business Insider ранее сообщало, что Россия давно перегнала США в области радиоэлектронной борьбы. Отмечалось, что РЭБ ВС России успешно подавляют американское оружие в зоне СВО.
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ВооруженияРОССИЯУКРАИНАРЭБStarlink
 
 
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