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Тактический сдвиг. Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России

Тактический сдвиг. Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России - 24.05.2024, ПРАЙМ

Тактический сдвиг. Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России

Вооруженные силы России стали чаще нарушать работу устройств Starlink на Украине, это приводит к тактическому сдвигу в конфликте. Об этом пишет газета New York... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T10:25+0300

2024-05-24T10:25+0300

2024-05-24T10:25+0300

вооружения

россия

украина

рэб

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России стали чаще нарушать работу устройств Starlink на Украине, это приводит к тактическому сдвигу в конфликте. Об этом пишет газета New York Times."Если они продолжат добиваться успеха, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте", - отмечают авторы материала, комментируя массовые сбои Starlink из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.Укрианские военные в беседе с газетой рассказали, что ВСУ проигрывают радиоэлектронную борьбу. По их словам, РЭБ России не дают организовать, например, атаку беспилотниками.Немецкое издание Business Insider ранее сообщало, что Россия давно перегнала США в области радиоэлектронной борьбы. Отмечалось, что РЭБ ВС России успешно подавляют американское оружие в зоне СВО.

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россия, украина, рэб, starlink