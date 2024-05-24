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Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России

Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России - 24.05.2024, ПРАЙМ

Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России

Западные страны осознают потенциальные последствия применения Украиной их оружия для атаки на российские объекты и террриторию, рассказал в интервью РИА Новости | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T06:48+0300

2024-05-24T06:48+0300

2024-05-24T06:49+0300

россия

сша

дмитрий полянский

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ООН, 24 мая – ПРАЙМ. Западные страны осознают потенциальные последствия применения Украиной их оружия для атаки на российские объекты и террриторию, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Мы знаем, и западные страны прекрасно знают, какими могут быть последствия применения или неприменения оружия с высокой дальностью поражения по определенным целям. Я не думаю, что у них есть какие-либо иллюзии по этому поводу", - заявил он, комментируя звучащие на Западе призывы наносить удары по целям внутри российской территории.Кроме того, Полянский уточнил, что на данный момент Россия сконцентрирована на целях, поставленных в рамках специальной военной операции, и поэтому не отвлекается "на позиции отдельных западных лидеров". По его словам, они регулярно говорят то одно, то другое, и при этом верить нельзя ни одному слову, так как "они привыкли к этой лжи и дезинформации международного сообщества".Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. В свою очередь Блинкен заявил, что, исходя из некоторых соображений, сделать это невозможно.

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россия, сша, дмитрий полянский