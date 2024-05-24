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Решающее значение. В ФРГ предупредили об ответе Путина на опасный шаг США
Решающее значение. В ФРГ предупредили об ответе Путина на опасный шаг США - 24.05.2024, ПРАЙМ
Решающее значение. В ФРГ предупредили об ответе Путина на опасный шаг США
Западные страны, разрешив Украине наносить своим оружием удары по российской территории, вынудят президента Владимира Путина дать жесткий ответ. Такое мнение... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:55+0300
2024-05-24T11:55+0300
2024-05-24T11:55+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Западные страны, разрешив Украине наносить своим оружием удары по российской территории, вынудят президента Владимира Путина дать жесткий ответ. Такое мнение выразил немецкому изданию Focus профессор Герхард Манготт.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. По словам Манготта, Запад, сделав такой шаг, спровоцирует дальнейшую эскалацию. Тогда решающее значение будет иметь реакция России."Путин может "в худшем случае отреагировать переброской тактического ядерного оружия к украинской границе", - добавил он.Минобороны России ранее сообщало, что ВС страны начали учения, на которых отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.
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владимир путин, россия, всу, сша, германия
Владимир Путин, РОССИЯ, ВСУ, США, ГЕРМАНИЯ
Решающее значение. В ФРГ предупредили об ответе Путина на опасный шаг США
Focus: Путин жестко ответит на разрешение ВСУ бить по России оружием Запада
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
Западные страны, разрешив Украине наносить своим оружием удары по российской территории, вынудят президента Владимира Путина дать жесткий ответ. Такое мнение выразил немецкому изданию Focus
профессор Герхард Манготт.
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей.
По словам Манготта, Запад, сделав такой шаг, спровоцирует дальнейшую эскалацию. Тогда решающее значение будет иметь реакция России.
"Путин может "в худшем случае отреагировать переброской тактического ядерного оружия к украинской границе", - добавил он.
Минобороны России ранее сообщало, что ВС страны начали учения, на которых отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России