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Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг
Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг - 24.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг
Россия и Белоруссия "в скором времени" отменят роуминг на территории Союзного государства, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Беларусь. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:42+0300
2024-05-24T17:42+0300
2024-05-24T17:43+0300
россия
белоруссия
союзное государство
владимир путин
роуминг
мобильная связь
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия "в скором времени" отменят роуминг на территории Союзного государства, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Беларусь."То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.Российский лидер также подчеркнул, что прилагается много усилий для создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан РФ и Белоруссии.С 1 апреля 2022-го две страны полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге. Идет работа по дальнейшему снижению тарифов. Как заявлял ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, вопрос стоимости интернет-трафика в роуминге - непростая проблема, которая касается как технических, так и коммерческих вопросов.
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россия, белоруссия, союзное государство, владимир путин, роуминг, мобильная связь
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Союзное государство, Владимир Путин, роуминг, мобильная связь
Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг
Путин: РФ и Белоруссия в скором времени отменят взаимный роуминг
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия "в скором времени" отменят роуминг на территории Союзного государства, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Беларусь.
"То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.
Российский лидер также подчеркнул, что прилагается много усилий для создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан РФ и Белоруссии.
С 1 апреля 2022-го две страны полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге. Идет работа по дальнейшему снижению тарифов. Как заявлял ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, вопрос стоимости интернет-трафика в роуминге - непростая проблема, которая касается как технических, так и коммерческих вопросов.