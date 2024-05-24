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Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг

Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг - 24.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг

Россия и Белоруссия "в скором времени" отменят роуминг на территории Союзного государства, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Беларусь. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:42+0300

2024-05-24T17:42+0300

2024-05-24T17:43+0300

россия

белоруссия

союзное государство

владимир путин

роуминг

мобильная связь

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия "в скором времени" отменят роуминг на территории Союзного государства, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Беларусь."То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.Российский лидер также подчеркнул, что прилагается много усилий для создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан РФ и Белоруссии.С 1 апреля 2022-го две страны полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге. Идет работа по дальнейшему снижению тарифов. Как заявлял ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, вопрос стоимости интернет-трафика в роуминге - непростая проблема, которая касается как технических, так и коммерческих вопросов.

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россия, белоруссия, союзное государство, владимир путин, роуминг, мобильная связь