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Мантуров анонсировал появление опытного образца самолета "Освей" - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Мантуров анонсировал появление опытного образца самолета "Освей"
Мантуров анонсировал появление опытного образца самолета "Освей" - 24.05.2024, ПРАЙМ
Мантуров анонсировал появление опытного образца самолета "Освей"
Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:00+0300
2024-05-24T13:20+0300
денис мантуров
россия
белоруссия
самолет
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Мы рассчитываем, что в конце 2026 - начале 2027 года должен появиться уже опытный образец и должны начать испытания 19-местной машины", - сказал Мантуров журналистам.Он отметил, что у РФ и Белоруссии также много направлений для сотрудничества в других областях, например, в машиностроении, микроэлектронике. Также активно развиваются взаимные поставки в автомобилестроении.
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денис мантуров, россия, белоруссия, самолет
Денис Мантуров, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, самолет
13:00 24.05.2024 (обновлено: 13:20 24.05.2024)
 
Мантуров анонсировал появление опытного образца самолета "Освей"

Мантуров: опытный образец самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 г

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы рассчитываем, что в конце 2026 - начале 2027 года должен появиться уже опытный образец и должны начать испытания 19-местной машины", - сказал Мантуров журналистам.
Он отметил, что у РФ и Белоруссии также много направлений для сотрудничества в других областях, например, в машиностроении, микроэлектронике. Также активно развиваются взаимные поставки в автомобилестроении.
 
Денис МантуровРОССИЯБЕЛОРУССИЯсамолет
 
 
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