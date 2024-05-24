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Мантуров анонсировал появление опытного образца самолета "Освей"
Мантуров анонсировал появление опытного образца самолета "Освей" - 24.05.2024, ПРАЙМ
Мантуров анонсировал появление опытного образца самолета "Освей"
Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:00+0300
2024-05-24T13:00+0300
2024-05-24T13:20+0300
денис мантуров
россия
белоруссия
самолет
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Мы рассчитываем, что в конце 2026 - начале 2027 года должен появиться уже опытный образец и должны начать испытания 19-местной машины", - сказал Мантуров журналистам.Он отметил, что у РФ и Белоруссии также много направлений для сотрудничества в других областях, например, в машиностроении, микроэлектронике. Также активно развиваются взаимные поставки в автомобилестроении.
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денис мантуров, россия, белоруссия, самолет
Денис Мантуров, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, самолет
Мантуров анонсировал появление опытного образца самолета "Освей"
Мантуров: опытный образец самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 г
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы рассчитываем, что в конце 2026 - начале 2027 года должен появиться уже опытный образец и должны начать испытания 19-местной машины", - сказал Мантуров журналистам.
Он отметил, что у РФ и Белоруссии также много направлений для сотрудничества в других областях, например, в машиностроении, микроэлектронике. Также активно развиваются взаимные поставки в автомобилестроении.