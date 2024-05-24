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Япония ввела новые антироссийские санкции

Япония ввела новые антироссийские санкции - 24.05.2024, ПРАЙМ

Япония ввела новые антироссийские санкции

Власти Японии ввели антироссийские санкции против девяти предприятий и одного частного, а также двух якобы связанных с Россией и Белоруссией фирм. Об этом... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T05:22+0300

2024-05-24T05:22+0300

2024-05-24T05:53+0300

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ТОКИО, 24 мая – ПРАЙМ. Власти Японии ввели антироссийские санкции против девяти предприятий и одного частного, а также двух якобы связанных с Россией и Белоруссией фирм. Об этом сообщается в пресс-релизе японских Минфина и МИД.Так, отмечается, что подобное решение обусловлено "приобретением Россией вооружения из Северной Кореи". Власти подчеркивают, что этот шаг грозит дальнешим усугублением ситуации на Украине.Сообщается, что Япония ввела рестрикции против ООО "Трансморфлот", ОАО "Государственная авиакомпания "224 Летный отряд", ФКУ Войсковая Часть 25969 (командование военно-транспортной авиации), Исследовательского комплекса "Владимировка", полигона Ашулук и других. Кроме того, под японские санкции попали гендиректор ОАО "Государственная авиакомпания "224 Летный отряд" Владимира Михейчика и зарегистрированные на Кипре транспортные компании IBEX Shipping и Asia Shipping Holding.Власти упомяули, что санкции включают в себя блокировку активов вышеперечисленных подсанкционных юридических и физических лиц в случае их обнаружения на территории Японии. Также будет необходимо специальное разрешение японских властей на осуществление платежей указанным юридическим и физическим лицам.Россия отвергает обвинения в нарушениях санкций Совета безопасности ООН в отношении КНДР. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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россия, япония, санкции против рф