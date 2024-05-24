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Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов
Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов - 24.05.2024, ПРАЙМ
Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов
Южная Корея наложила санкции на названных российскими судов MAIA-1 и MARIA. Об этом пишет издание агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T05:24+0300
2024-05-24T05:24+0300
2024-05-24T05:59+0300
россия
санкции против рф
южная корея
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Южная Корея наложила санкции на названных российскими судов MAIA-1 и MARIA. Об этом пишет издание агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства иностранных дел. "В пятницу Южная Корея ввела независимые санкции в отношении семи северокорейских и двух российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН", - сообщается в материале издания. Как отмечается, судам, попавшим под санкции, для захода в южнокорейский порт необходимо получить специальное разрешение от портовых властей Южной Кореи. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848461328.html
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россия, санкции против рф, южная корея
РОССИЯ, санкции против РФ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов
Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Южная Корея наложила санкции на названных российскими судов MAIA-1 и MARIA. Об этом пишет издание агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства иностранных дел.
"В пятницу Южная Корея ввела независимые санкции в отношении семи северокорейских и двух российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН", - сообщается в материале издания.
Как отмечается, судам, попавшим под санкции, для захода в южнокорейский порт необходимо получить специальное разрешение от портовых властей Южной Кореи.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Япония ввела новые антироссийские санкции