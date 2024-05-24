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Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов
Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов - 24.05.2024, ПРАЙМ
Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов
Южная Корея наложила санкции на названных российскими судов MAIA-1 и MARIA. Об этом пишет издание агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T05:24+0300
2024-05-24T05:59+0300
россия
санкции против рф
южная корея
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Южная Корея наложила санкции на названных российскими судов MAIA-1 и MARIA. Об этом пишет издание агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства иностранных дел. "В пятницу Южная Корея ввела независимые санкции в отношении семи северокорейских и двух российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН", - сообщается в материале издания. Как отмечается, судам, попавшим под санкции, для захода в южнокорейский порт необходимо получить специальное разрешение от портовых властей Южной Кореи. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848461328.html
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россия, санкции против рф, южная корея
РОССИЯ, санкции против РФ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
05:24 24.05.2024 (обновлено: 05:59 24.05.2024)
 
Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов

Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
%Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Южная Корея наложила санкции на названных российскими судов MAIA-1 и MARIA. Об этом пишет издание агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства иностранных дел.
"В пятницу Южная Корея ввела независимые санкции в отношении семи северокорейских и двух российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН", - сообщается в материале издания.
Как отмечается, судам, попавшим под санкции, для захода в южнокорейский порт необходимо получить специальное разрешение от портовых властей Южной Кореи.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Япония ввела новые антироссийские санкции
05:22
 
РОССИЯсанкции против РФЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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