https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848461558.html

Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов

Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов - 24.05.2024, ПРАЙМ

Южная Корея ввела санкции против двух названных российскими судов

Южная Корея наложила санкции на названных российскими судов MAIA-1 и MARIA. Об этом пишет издание агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T05:24+0300

2024-05-24T05:24+0300

2024-05-24T05:59+0300

россия

санкции против рф

южная корея

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Южная Корея наложила санкции на названных российскими судов MAIA-1 и MARIA. Об этом пишет издание агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства иностранных дел. "В пятницу Южная Корея ввела независимые санкции в отношении семи северокорейских и двух российских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность в нарушение санкций ООН", - сообщается в материале издания. Как отмечается, судам, попавшим под санкции, для захода в южнокорейский порт необходимо получить специальное разрешение от портовых властей Южной Кореи. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848461328.html

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россия, санкции против рф, южная корея