https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848491351.html

Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС

Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС - 24.05.2024, ПРАЙМ

Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС

Первый список фигурантов появится в новом санкционном режиме Евросоюза против России "по правам человека". Об этом заявил всокопоставленный источник в Брюсселе. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T16:46+0300

2024-05-24T16:46+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Первый список фигурантов появится в новом санкционном режиме Евросоюза против России "по правам человека". Об этом заявил всокопоставленный источник в Брюсселе."Будет утвержден новый санкционный режим по нарушениям прав человека внутри РФ, а также список лиц, которые попадут в него", — заявил он.Ранее источник заявил агентству РИА Новости, что окончательное решение по утверждению режима будет принято 27 мая.Согласно данным из официальных документов ЕС, главная цель этого режима - более активно и эффективно отстаивать права человека, которые являются одной из основных ценностей ЕС и его внешней политики. Основой внешней политики ЕС является уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, верховенство закона и права человека.

https://1prime.ru/20240522/sanktsii-848395966.html

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