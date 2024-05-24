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Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС - 24.05.2024, ПРАЙМ
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС
Первый список фигурантов появится в новом санкционном режиме Евросоюза против России "по правам человека". Об этом заявил всокопоставленный источник в Брюсселе. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T16:46+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Первый список фигурантов появится в новом санкционном режиме Евросоюза против России "по правам человека". Об этом заявил всокопоставленный источник в Брюсселе."Будет утвержден новый санкционный режим по нарушениям прав человека внутри РФ, а также список лиц, которые попадут в него", — заявил он.Ранее источник заявил агентству РИА Новости, что окончательное решение по утверждению режима будет принято 27 мая.Согласно данным из официальных документов ЕС, главная цель этого режима - более активно и эффективно отстаивать права человека, которые являются одной из основных ценностей ЕС и его внешней политики. Основой внешней политики ЕС является уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, верховенство закона и права человека.
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Экономика, РОССИЯ, ЕС, Новости
Источник рассказал подробности о новом режиме антироссийских санкций ЕС
ЕС 27 мая введет первый список фигурантов в новый режим санкций "за права человека" в РФ
БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Первый список фигурантов появится в новом санкционном режиме Евросоюза против России "по правам человека". Об этом заявил всокопоставленный источник в Брюсселе.
"Будет утвержден новый санкционный режим по нарушениям прав человека внутри РФ, а также список лиц, которые попадут в него", — заявил он.
Ранее источник заявил агентству РИА Новости, что окончательное решение по утверждению режима будет принято 27 мая.
Согласно данным из официальных документов ЕС, главная цель этого режима - более активно и эффективно отстаивать права человека, которые являются одной из основных ценностей ЕС и его внешней политики. Основой внешней политики ЕС является уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, верховенство закона и права человека.
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