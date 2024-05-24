https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848495555.html

Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций

Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций - 24.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций

Российская экономика ощущает действие ограничительных мер, но они создают и новые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:13+0300

2024-05-24T17:13+0300

2024-05-24T17:15+0300

политика

владимир путин

александр лукашенко

отношения россии и белоруссии

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848493486_0:58:3062:1780_1920x0_80_0_0_71104d5ff047aaf26a260cf0063ce256.jpg

МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Российская экономика ощущает действие ограничительных мер, но они создают и новые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск. "В отношении России их введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире – 16 тысяч разных. Мы это видим, ощущаем", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко. При этом власти России и Белоруссии, по словам Путина, видят в укреплении благосостояния граждан свою общую задачу.Российский лидер и ранее отмечал, что санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, александр лукашенко, отношения россии и белоруссии, санкции против рф