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Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций
Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций
Российская экономика ощущает действие ограничительных мер, но они создают и новые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:13+0300
2024-05-24T17:13+0300
2024-05-24T17:15+0300
политика
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александр лукашенко
отношения россии и белоруссии
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Российская экономика ощущает действие ограничительных мер, но они создают и новые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск. "В отношении России их введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире – 16 тысяч разных. Мы это видим, ощущаем", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко. При этом власти России и Белоруссии, по словам Путина, видят в укреплении благосостояния граждан свою общую задачу.Российский лидер и ранее отмечал, что санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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владимир путин, александр лукашенко, отношения россии и белоруссии, санкции против рф
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Отношения России и Белоруссии, санкции против РФ
Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций
Путин: санкции создают не только проблемы для РФ, но и возможности
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Российская экономика ощущает действие ограничительных мер, но они создают и новые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск.
"В отношении России их введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире – 16 тысяч разных. Мы это видим, ощущаем", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко. При этом власти России и Белоруссии, по словам Путина, видят в укреплении благосостояния граждан свою общую задачу.
Российский лидер и ранее отмечал, что санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.