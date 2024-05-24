Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848495555.html
Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций
Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций
Российская экономика ощущает действие ограничительных мер, но они создают и новые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:13+0300
2024-05-24T17:15+0300
политика
владимир путин
александр лукашенко
отношения россии и белоруссии
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848493486_0:58:3062:1780_1920x0_80_0_0_71104d5ff047aaf26a260cf0063ce256.jpg
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Российская экономика ощущает действие ограничительных мер, но они создают и новые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск. "В отношении России их введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире – 16 тысяч разных. Мы это видим, ощущаем", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко. При этом власти России и Белоруссии, по словам Путина, видят в укреплении благосостояния граждан свою общую задачу.Российский лидер и ранее отмечал, что санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848493486_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_2e51ddee84c4b57a099e68515acb0337.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, александр лукашенко, отношения россии и белоруссии, санкции против рф
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Отношения России и Белоруссии, санкции против РФ
17:13 24.05.2024 (обновлено: 17:15 24.05.2024)
 
Путин назвал общую задачу России и Белоруссии в условиях санкций

Путин: санкции создают не только проблемы для РФ, но и возможности

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Российская экономика ощущает действие ограничительных мер, но они создают и новые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск.
"В отношении России их введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире – 16 тысяч разных. Мы это видим, ощущаем", - сказал Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко. При этом власти России и Белоруссии, по словам Путина, видят в укреплении благосостояния граждан свою общую задачу.
Российский лидер и ранее отмечал, что санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоОтношения России и Белоруссиисанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала