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В AWDC заявили, что не агитируют за ослабление эмбарго на российские алмазы

В AWDC заявили, что не агитируют за ослабление эмбарго на российские алмазы - 24.05.2024, ПРАЙМ

В AWDC заявили, что не агитируют за ослабление эмбарго на российские алмазы

Международный алмазный центр (AWDC) в бельгийском Антверпене разделяет беспокойство властей США касательно запрета на импорт алмазов из России, но не призывает... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T07:21+0300

2024-05-24T07:21+0300

2024-05-24T07:21+0300

россия

сша

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санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 24 мая – ПРАЙМ. Международный алмазный центр (AWDC) в бельгийском Антверпене разделяет беспокойство властей США касательно запрета на импорт алмазов из России, но не призывает к ослаблению установленного "Большой семеркой" эмбарго, рассказала РИА Новости представитель AWDC Ине Тасиньон. "Мы разделяем обеспокоенность американского правительства. Мы считаем, что все страны G7 осознают важность имплементации системы, работающей для всех вовлеченных сторон, без сбоев в поставках неподсанкционных товаров", - заявила собеседница агентства.После утверждения санкций на российские алмазы, которые вступят в силу осенью, AWDC было поручено проверять происхождение драгоценных камней, которые поступают на европейский рынок. По словам Тасиньон, компания не торопится принимать новые правила, которые бы ослабляли запрет на российские алмазы и оставляли лазейки для завоза санкционных товаров на основные рынки G7.Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, писало, что Вашингтон столкнулся с недовольством стран Африки, огранщиков в Индии и ювелиров в Нью-Йорке и начал пересмотр самых жестких элементов запрета на российские алмазы.

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россия, сша, алмазы, санкции против рф