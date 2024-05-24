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Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт
Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт - 24.05.2024, ПРАЙМ
Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт
Глава правительства Германии Олаф Шольц выступил с осуждением нацистских лозунгов, которые прозвучали на вечеринке, проходившей на немецком острове Зильт. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:23+0300
2024-05-24T18:23+0300
германия
нацизм
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БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц выступил с осуждением нацистских лозунгов, которые прозвучали на вечеринке, проходившей на немецком острове Зильт. Полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн приступила к проверке видеозаписи в соцсетях. Там была запечатлена вечеринка на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. "Такие лозунги отвратительны. Они неприемлемы", - написал Шольц в соцсети Х. Как сообщало издание Bild, мероприятие проходило в известном пабе "Пони" на выходных. Один из участников вечеринки, одетый в белую рубашку, прижимает два пальца к губам, намекая на усы Гитлера, и несколько раз якобы делает нацистское приветствие. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер назвала инцидент позором для страны.
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германия, нацизм
ГЕРМАНИЯ, Нацизм
18:23 24.05.2024
 
Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт

Канцлер ФРГ резко высказался о нацистских лозунгах на вечеринке на острове Зильт

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : European Union
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БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц выступил с осуждением нацистских лозунгов, которые прозвучали на вечеринке, проходившей на немецком острове Зильт.
Полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн приступила к проверке видеозаписи в соцсетях. Там была запечатлена вечеринка на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги.
"Такие лозунги отвратительны. Они неприемлемы", - написал Шольц в соцсети Х.
ГА ООН
ГА ООН проголосовала за резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
20 декабря 2023, 02:06
Как сообщало издание Bild, мероприятие проходило в известном пабе "Пони" на выходных. Один из участников вечеринки, одетый в белую рубашку, прижимает два пальца к губам, намекая на усы Гитлера, и несколько раз якобы делает нацистское приветствие.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер назвала инцидент позором для страны.
 
ГЕРМАНИЯНацизм
 
 
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