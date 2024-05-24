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Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт
Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт - 24.05.2024, ПРАЙМ
Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт
Глава правительства Германии Олаф Шольц выступил с осуждением нацистских лозунгов, которые прозвучали на вечеринке, проходившей на немецком острове Зильт. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:23+0300
2024-05-24T18:23+0300
2024-05-24T18:23+0300
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нацизм
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БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц выступил с осуждением нацистских лозунгов, которые прозвучали на вечеринке, проходившей на немецком острове Зильт. Полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн приступила к проверке видеозаписи в соцсетях. Там была запечатлена вечеринка на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. "Такие лозунги отвратительны. Они неприемлемы", - написал Шольц в соцсети Х. Как сообщало издание Bild, мероприятие проходило в известном пабе "Пони" на выходных. Один из участников вечеринки, одетый в белую рубашку, прижимает два пальца к губам, намекая на усы Гитлера, и несколько раз якобы делает нацистское приветствие. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер назвала инцидент позором для страны.
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германия, нацизм
Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт
Канцлер ФРГ резко высказался о нацистских лозунгах на вечеринке на острове Зильт
БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц выступил с осуждением нацистских лозунгов, которые прозвучали на вечеринке, проходившей на немецком острове Зильт.
Полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн приступила к проверке видеозаписи в соцсетях. Там была запечатлена вечеринка на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги.
"Такие лозунги отвратительны. Они неприемлемы", - написал Шольц в соцсети Х.
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Как сообщало издание Bild, мероприятие проходило в известном пабе "Пони" на выходных. Один из участников вечеринки, одетый в белую рубашку, прижимает два пальца к губам, намекая на усы Гитлера, и несколько раз якобы делает нацистское приветствие.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер назвала инцидент позором для страны.