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Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт

Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт - 24.05.2024, ПРАЙМ

Шольц осудил нацистские лозунги на вечеринке на острове Зильт

Глава правительства Германии Олаф Шольц выступил с осуждением нацистских лозунгов, которые прозвучали на вечеринке, проходившей на немецком острове Зильт. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T18:23+0300

2024-05-24T18:23+0300

2024-05-24T18:23+0300

германия

нацизм

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БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц выступил с осуждением нацистских лозунгов, которые прозвучали на вечеринке, проходившей на немецком острове Зильт. Полиция федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн приступила к проверке видеозаписи в соцсетях. Там была запечатлена вечеринка на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. "Такие лозунги отвратительны. Они неприемлемы", - написал Шольц в соцсети Х. Как сообщало издание Bild, мероприятие проходило в известном пабе "Пони" на выходных. Один из участников вечеринки, одетый в белую рубашку, прижимает два пальца к губам, намекая на усы Гитлера, и несколько раз якобы делает нацистское приветствие. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер назвала инцидент позором для страны.

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германия, нацизм