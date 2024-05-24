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Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане
Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане - 24.05.2024, ПРАЙМ
Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане
Республика Беларусь станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане, заявил президент России Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:36+0300
2024-05-24T17:36+0300
2024-05-24T17:46+0300
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Республика Беларусь станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане, заявил президент России Владимир Путин."Белоруссия станет десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества",— сказал Путин.Президент заметил, что Москва делала все возможное, чтобы Минск присоединился к организации. По этой причине уже в июле на саммите в Астане об этом будет объявлено.Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации в июле прошлого года.
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Политика, БЕЛОРУССИЯ, ШОС, Новости
Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане
Путин: Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане в июле
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Республика Беларусь станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане, заявил президент России Владимир Путин.
"Белоруссия станет десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества",— сказал Путин.
Президент заметил, что Москва делала все возможное, чтобы Минск присоединился к организации. По этой причине уже в июле на саммите в Астане об этом будет объявлено.
Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации в июле прошлого года.