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Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане

Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане - 24.05.2024, ПРАЙМ

Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане

Республика Беларусь станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане, заявил президент России Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:36+0300

2024-05-24T17:36+0300

2024-05-24T17:46+0300

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Республика Беларусь станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане, заявил президент России Владимир Путин."Белоруссия станет десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества",— сказал Путин.Президент заметил, что Москва делала все возможное, чтобы Минск присоединился к организации. По этой причине уже в июле на саммите в Астане об этом будет объявлено.Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации в июле прошлого года.

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