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Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане
Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане - 24.05.2024, ПРАЙМ
Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане
Республика Беларусь станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане, заявил президент России Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:36+0300
2024-05-24T17:46+0300
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Республика Беларусь станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане, заявил президент России Владимир Путин."Белоруссия станет десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества",— сказал Путин.Президент заметил, что Москва делала все возможное, чтобы Минск присоединился к организации. По этой причине уже в июле на саммите в Астане об этом будет объявлено.Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации в июле прошлого года.
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Политика, БЕЛОРУССИЯ, ШОС, Новости
17:36 24.05.2024 (обновлено: 17:46 24.05.2024)
 
Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане

Путин: Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане в июле

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Республика Беларусь станет десятой страной-членом ШОС на саммите в Астане, заявил президент России Владимир Путин.
"Белоруссия станет десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества",— сказал Путин.
Президент заметил, что Москва делала все возможное, чтобы Минск присоединился к организации. По этой причине уже в июле на саммите в Астане об этом будет объявлено.
Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации в июле прошлого года.
 
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