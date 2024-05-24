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Бортников назвал напряженной ситуацию в СНГ - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Бортников назвал напряженной ситуацию в СНГ
Бортников назвал напряженной ситуацию в СНГ - 24.05.2024, ПРАЙМ
Бортников назвал напряженной ситуацию в СНГ
Штаты, Британия и другие страны НАТО применяют весь арсенал "гибридной" войны, тем самым делая обстановку в Содружестве независимых государств (СНГ) и во всем... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T08:29+0300
2024-05-24T09:32+0300
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запад
снг
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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Штаты, Британия и другие страны НАТО применяют весь арсенал "гибридной" войны, тем самым делая обстановку в Содружестве независимых государств (СНГ) и во всем мире в целом напряженной, рассказал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников. "В настоящее время ситуация на пространстве содружества и в целом в мире остается напряженной. США, Британия и их союзники по НАТО в стремлении сохранить глобальное доминирование применяют весь арсенал "гибридной" войны против несогласных с их политикой суверенных государств, включая поддержку откровенно террористических режимов", - сказал он в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Директор ведомства добавил, что интенсивность наступательных киберопераций НАТО против критической информационной инфраструктуры стран СНГ значительно возросла. По его словам, для этого западные спецслужбы и хакерские сообщества широко задействуют инфраструктуру транснациональных IT-корпораций.Как отметил Бортников, таким образом представители западной элиты пытаются создать условия для "цветных революций" в странах СНГ и формируют "правительства в изгнании" для перехвата власти.
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россия, запад, снг, фсб
РОССИЯ, ЗАПАД, СНГ, ФСБ
08:29 24.05.2024 (обновлено: 09:32 24.05.2024)
 
Бортников назвал напряженной ситуацию в СНГ

Директор ФСБ Бортников: ситуация в СНГ и в целом в мире остается напряженной

© Sputnik | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел СНГ
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ
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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Штаты, Британия и другие страны НАТО применяют весь арсенал "гибридной" войны, тем самым делая обстановку в Содружестве независимых государств (СНГ) и во всем мире в целом напряженной, рассказал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.
"В настоящее время ситуация на пространстве содружества и в целом в мире остается напряженной. США, Британия и их союзники по НАТО в стремлении сохранить глобальное доминирование применяют весь арсенал "гибридной" войны против несогласных с их политикой суверенных государств, включая поддержку откровенно террористических режимов", - сказал он в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Директор ведомства добавил, что интенсивность наступательных киберопераций НАТО против критической информационной инфраструктуры стран СНГ значительно возросла. По его словам, для этого западные спецслужбы и хакерские сообщества широко задействуют инфраструктуру транснациональных IT-корпораций.
Как отметил Бортников, таким образом представители западной элиты пытаются создать условия для "цветных революций" в странах СНГ и формируют "правительства в изгнании" для перехвата власти.
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