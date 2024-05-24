https://1prime.ru/20240524/sng-848484001.html

Мишустин призвал СНГ создать независимую систему расчетов

Мишустин призвал СНГ создать независимую систему расчетов - 24.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал СНГ создать независимую систему расчетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что странам СНГ среди прочего необходимо обеспечить современные условия конкуренции, а также создавать независимую от | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:41+0300

2024-05-24T14:41+0300

2024-05-24T14:41+0300

михаил мишустин

снг

расчеты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/03/847034739_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_e01090214111a2923fe230cb3fe66184.jpg

АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что странам СНГ среди прочего необходимо обеспечить современные условия конкуренции, а также создавать независимую от внешней конъюнктуры расчётно-платежную архитектуру. "Необходимо наращивать взаимодействие в таможенной сфере, проводить согласованную антимонопольную политику, обеспечить справедливые условия конкуренции, широкое применение современных решений во всех отраслях. Перед нами стоят и масштабные задачи развития транспортного комплекса, и создания независимой от внешней конъюнктуры расчётно-платежной архитектуры", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, которое проходит в Ашхабаде. Также он указал на особое значение развития гуманитарных связей между странами Содружества.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, снг, расчеты