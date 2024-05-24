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Мишустин призвал СНГ создать независимую систему расчетов
Мишустин призвал СНГ создать независимую систему расчетов - 24.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал СНГ создать независимую систему расчетов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что странам СНГ среди прочего необходимо обеспечить современные условия конкуренции, а также создавать независимую от | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:41+0300
2024-05-24T14:41+0300
2024-05-24T14:41+0300
михаил мишустин
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расчеты
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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что странам СНГ среди прочего необходимо обеспечить современные условия конкуренции, а также создавать независимую от внешней конъюнктуры расчётно-платежную архитектуру. "Необходимо наращивать взаимодействие в таможенной сфере, проводить согласованную антимонопольную политику, обеспечить справедливые условия конкуренции, широкое применение современных решений во всех отраслях. Перед нами стоят и масштабные задачи развития транспортного комплекса, и создания независимой от внешней конъюнктуры расчётно-платежной архитектуры", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, которое проходит в Ашхабаде. Также он указал на особое значение развития гуманитарных связей между странами Содружества.
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михаил мишустин, снг, расчеты
Михаил Мишустин, СНГ, расчеты
Мишустин призвал СНГ создать независимую систему расчетов
Мишустин: странам СНГ нужна независимая от внешней конъюнктуры система расчётов
АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что странам СНГ среди прочего необходимо обеспечить современные условия конкуренции, а также создавать независимую от внешней конъюнктуры расчётно-платежную архитектуру.
"Необходимо наращивать взаимодействие в таможенной сфере, проводить согласованную антимонопольную политику, обеспечить справедливые условия конкуренции, широкое применение современных решений во всех отраслях. Перед нами стоят и масштабные задачи развития транспортного комплекса, и создания независимой от внешней конъюнктуры расчётно-платежной архитектуры", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, которое проходит в Ашхабаде.
Также он указал на особое значение развития гуманитарных связей между странами Содружества.