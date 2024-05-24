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Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ - 24.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ
Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ - 24.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ
Ключевой задачей России на пространстве СНГ станет углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:42+0300
2024-05-24T15:03+0300
экономика
снг
михаил мишустин
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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Ключевой задачей России на пространстве СНГ станет углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе в Ашхабаде."Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации", - сказал он. Мишустин также призвал продолжить работать над повышением экономического и производственного потенциала СНГ. По его словам, только вместе члены Содружества смогут эффективно противостоять возникающим вызовам, в том числе протекционизму, недобросовестной конкуренции и санкционной политике.Россия в этом году является страной-председателем СНГ.
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снг, михаил мишустин
Экономика, СНГ, Михаил Мишустин
14:42 24.05.2024 (обновлено: 15:03 24.05.2024)
 
Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ

Мишустин назвал ключевой задачей углубление экономических связей на пространстве СНГ

© Sputnik | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел СНГ
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ
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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Ключевой задачей России на пространстве СНГ станет углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе в Ашхабаде.
"Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации", - сказал он.
Мишустин также призвал продолжить работать над повышением экономического и производственного потенциала СНГ. По его словам, только вместе члены Содружества смогут эффективно противостоять возникающим вызовам, в том числе протекционизму, недобросовестной конкуренции и санкционной политике.
Россия в этом году является страной-председателем СНГ.
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