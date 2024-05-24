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Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ

Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ - 24.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал ключевую задачу на пространстве СНГ

Ключевой задачей России на пространстве СНГ станет углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:42+0300

2024-05-24T14:42+0300

2024-05-24T15:03+0300

экономика

снг

михаил мишустин

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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Ключевой задачей России на пространстве СНГ станет углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе в Ашхабаде."Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации", - сказал он. Мишустин также призвал продолжить работать над повышением экономического и производственного потенциала СНГ. По его словам, только вместе члены Содружества смогут эффективно противостоять возникающим вызовам, в том числе протекционизму, недобросовестной конкуренции и санкционной политике.Россия в этом году является страной-председателем СНГ.

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снг, михаил мишустин