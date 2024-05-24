https://1prime.ru/20240524/sng-848488038.html

Мишустин раскрыл преимущество развития транспортных коридоров в СНГ

Мишустин раскрыл преимущество развития транспортных коридоров в СНГ - 24.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин раскрыл преимущество развития транспортных коридоров в СНГ

Принятый на встрече глав правительств стран СНГ план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:47+0300

2024-05-24T15:47+0300

2024-05-24T15:48+0300

транспорт

товарооборот

снг

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848196241_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d05bb50f44ebc07a09ea0d69e06b7ef0.jpg

АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Принятый на встрече глав правительств стран СНГ план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить доставку грузов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня принят план действий в транспортной сфере. Мы очень активно занимаемся модернизацией инфраструктуры, внедрением передовых технологий и надеемся, что это откроет дополнительные возможности для наших предпринимателей, что очень важно, ускорит доставку грузов, поможет нарастить в целом товарооборот", - сказал Мишустин журналистам после заседания совета глав правительств СНГ.Он добавил, что предложенные меры позволят "в целом раскрыть мощный транзитный потенциал нашего Содружества".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транспорт, товарооборот, снг, михаил мишустин