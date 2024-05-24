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Мишустин раскрыл преимущество развития транспортных коридоров в СНГ
Мишустин раскрыл преимущество развития транспортных коридоров в СНГ - 24.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин раскрыл преимущество развития транспортных коридоров в СНГ
Принятый на встрече глав правительств стран СНГ план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:47+0300
2024-05-24T15:47+0300
2024-05-24T15:48+0300
транспорт
товарооборот
снг
михаил мишустин
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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Принятый на встрече глав правительств стран СНГ план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить доставку грузов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня принят план действий в транспортной сфере. Мы очень активно занимаемся модернизацией инфраструктуры, внедрением передовых технологий и надеемся, что это откроет дополнительные возможности для наших предпринимателей, что очень важно, ускорит доставку грузов, поможет нарастить в целом товарооборот", - сказал Мишустин журналистам после заседания совета глав правительств СНГ.Он добавил, что предложенные меры позволят "в целом раскрыть мощный транзитный потенциал нашего Содружества".
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транспорт, товарооборот, снг, михаил мишустин
Транспорт, товарооборот, СНГ, Михаил Мишустин
Мишустин раскрыл преимущество развития транспортных коридоров в СНГ
Мишустин: план по развитию транспортных коридоров в СНГ позволит увеличить товарооборот
АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Принятый на встрече глав правительств стран СНГ план действий по развитию транспортных коридоров до 2030 года позволит увеличить товарооборот и ускорить доставку грузов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня принят план действий в транспортной сфере. Мы очень активно занимаемся модернизацией инфраструктуры, внедрением передовых технологий и надеемся, что это откроет дополнительные возможности для наших предпринимателей, что очень важно, ускорит доставку грузов, поможет нарастить в целом товарооборот", - сказал Мишустин журналистам после заседания совета глав правительств СНГ.
Он добавил, что предложенные меры позволят "в целом раскрыть мощный транзитный потенциал нашего Содружества".