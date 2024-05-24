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Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента
Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента - 24.05.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента
Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2024 года составила 216,019 миллиона долларов против 285,905 миллиона долларов годом... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:08+0300
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2024-05-24T10:15+0300
россия
совкомфлот
чистая прибыль
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2024 года составила 216,019 миллиона долларов против 285,905 миллиона долларов годом ранее, сообщила группа.Выручка составила 545,771 миллиона долларов против 626,932 миллиона долларов в январе-марте 2023 года.По итогам 2023 года чистая прибыль "Совкомфлота" составляла 79,552 миллиарда рублей, выручка - 196,175 миллиарда рублей.
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россия, совкомфлот, чистая прибыль
РОССИЯ, Совкомфлот, чистая прибыль
Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента
Чистая прибыль Совкомфлота сократилась до 216 миллиона долларов
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2024 года составила 216,019 миллиона долларов против 285,905 миллиона долларов годом ранее, сообщила группа.
Выручка составила 545,771 миллиона долларов против 626,932 миллиона долларов в январе-марте 2023 года.
По итогам 2023 года чистая прибыль "Совкомфлота" составляла 79,552 миллиарда рублей, выручка - 196,175 миллиарда рублей.