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Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента

Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента - 24.05.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента

Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2024 года составила 216,019 миллиона долларов против 285,905 миллиона долларов годом... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T10:08+0300

2024-05-24T10:08+0300

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россия

совкомфлот

чистая прибыль

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2024 года составила 216,019 миллиона долларов против 285,905 миллиона долларов годом ранее, сообщила группа.Выручка составила 545,771 миллиона долларов против 626,932 миллиона долларов в январе-марте 2023 года.По итогам 2023 года чистая прибыль "Совкомфлота" составляла 79,552 миллиарда рублей, выручка - 196,175 миллиарда рублей.

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россия, совкомфлот, чистая прибыль