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Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента
Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента - 24.05.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента
Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2024 года составила 216,019 миллиона долларов против 285,905 миллиона долларов годом... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:08+0300
2024-05-24T10:15+0300
россия
совкомфлот
чистая прибыль
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2024 года составила 216,019 миллиона долларов против 285,905 миллиона долларов годом ранее, сообщила группа.Выручка составила 545,771 миллиона долларов против 626,932 миллиона долларов в январе-марте 2023 года.По итогам 2023 года чистая прибыль "Совкомфлота" составляла 79,552 миллиарда рублей, выручка - 196,175 миллиарда рублей.
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россия, совкомфлот, чистая прибыль
РОССИЯ, Совкомфлот, чистая прибыль
10:08 24.05.2024 (обновлено: 10:15 24.05.2024)
 
Чистая прибыль Совкомфлота сократилась на 24 процента

Чистая прибыль Совкомфлота сократилась до 216 миллиона долларов

© Фото : ОАО "Совкомфлот"" Ледокол-снабженец "Алексей Чириков" компании ОАО "Совкомфлот"
 Ледокол-снабженец Алексей Чириков компании ОАО Совкомфлот - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : ОАО "Совкомфлот"
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2024 года составила 216,019 миллиона долларов против 285,905 миллиона долларов годом ранее, сообщила группа.
Выручка составила 545,771 миллиона долларов против 626,932 миллиона долларов в январе-марте 2023 года.
По итогам 2023 года чистая прибыль "Совкомфлота" составляла 79,552 миллиарда рублей, выручка - 196,175 миллиарда рублей.
 
РОССИЯСовкомфлотчистая прибыль
 
 
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