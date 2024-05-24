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В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны

В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны - 24.05.2024, ПРАЙМ

В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны

Во время поездки на приграничную территорию президента Украины Владимира Зеленского возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. Об... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T06:40+0300

2024-05-24T06:40+0300

2024-05-24T07:14+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

всу

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Во время поездки на приграничную территорию президента Украины Владимира Зеленского возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. Об этом в интервью Радио НВ рассказал депутат Верховной Рады Михаил Бондарь."Мои коллеги выезжали, фиксировали это строительство (укреплений вблизи границы с Россией — ред.) как раз на Сумском, на Харьковском направлении. <...> Оказалось, что и они, и после этого Зеленский приезжали на один и тот же объект. То есть, был построен какой-то показательный (объект — ред.), и туда можно было приезжать фотографировать — вот они (ответственные за строительство чиновники — ред.) только туда фактически и везли", — сообщил политик.Кроме того, по словам Бондаря, все остальные участки оборонной линии на границе были сделаны на скорую руку. А некоторые из них недостроены или не построены вовсе.ВСУ регулярно критикуют украинские власти за плохо укрепленный тыл военнослужащих на Харьковском направлении и на границе с Россией. В последнее время эта критика стала еще более суровая на фоне активынх наступательных движений Вооруженных сил России.

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россия, украина, владимир зеленский, всу