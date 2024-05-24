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США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией - 24.05.2024, ПРАЙМ
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией
Соединенные Штаты намерены начать всесторонний пересмотр американско-грузинского сотрудничества из-за закона об иноагентах в Грузии. Об этом заявил госсекретарь | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T06:06+0300
2024-05-24T06:06+0300
2024-05-24T06:06+0300
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены начать всесторонний пересмотр американско-грузинского сотрудничества из-за закона об иноагентах в Грузии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - сообщается в материале главы государственного департамента.Блинкен также отметил, что США выражают надежду на то, что грузинские власти пересмотрят законопроект для "продвижения демократических и евроатлантических устремления". Кроме того, глава госдепа сообщил, что Вашингтон вводит новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона. По его словам, ограничения коснутся в том числе лиц, "ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания.
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сша, грузия, иноагенты
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией
Блинкен: США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах
ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены начать всесторонний пересмотр американско-грузинского сотрудничества из-за закона об иноагентах в Грузии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - сообщается в материале главы государственного департамента.
Блинкен также отметил, что США выражают надежду на то, что грузинские власти пересмотрят законопроект для "продвижения демократических и евроатлантических устремления".
Кроме того, глава госдепа сообщил, что Вашингтон вводит новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона. По его словам, ограничения коснутся в том числе лиц, "ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания.