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США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией

США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией - 24.05.2024, ПРАЙМ

США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией

Соединенные Штаты намерены начать всесторонний пересмотр американско-грузинского сотрудничества из-за закона об иноагентах в Грузии. Об этом заявил госсекретарь | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T06:06+0300

2024-05-24T06:06+0300

2024-05-24T06:06+0300

сша

грузия

иноагенты

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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены начать всесторонний пересмотр американско-грузинского сотрудничества из-за закона об иноагентах в Грузии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - сообщается в материале главы государственного департамента.Блинкен также отметил, что США выражают надежду на то, что грузинские власти пересмотрят законопроект для "продвижения демократических и евроатлантических устремления". Кроме того, глава госдепа сообщил, что Вашингтон вводит новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона. По его словам, ограничения коснутся в том числе лиц, "ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания.

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сша, грузия, иноагенты