Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240524/ssha-848461924.html
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией - 24.05.2024, ПРАЙМ
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией
Соединенные Штаты намерены начать всесторонний пересмотр американско-грузинского сотрудничества из-за закона об иноагентах в Грузии. Об этом заявил госсекретарь | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T06:06+0300
2024-05-24T06:06+0300
сша
грузия
иноагенты
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/25/833902539_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_ce11695cc434a7e77804ff079ece16e8.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены начать всесторонний пересмотр американско-грузинского сотрудничества из-за закона об иноагентах в Грузии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - сообщается в материале главы государственного департамента.Блинкен также отметил, что США выражают надежду на то, что грузинские власти пересмотрят законопроект для "продвижения демократических и евроатлантических устремления". Кроме того, глава госдепа сообщил, что Вашингтон вводит новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона. По его словам, ограничения коснутся в том числе лиц, "ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания.
сша
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/25/833902539_125:0:2598:1855_1920x0_80_0_0_7912dfdbe876ad72c28449f8c96030ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, грузия, иноагенты
США, ГРУЗИЯ, иноагенты
06:06 24.05.2024
 
США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией

Блинкен: США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Э. Блинкен
Госсекретарь США Э. Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены начать всесторонний пересмотр американско-грузинского сотрудничества из-за закона об иноагентах в Грузии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - сообщается в материале главы государственного департамента.
Блинкен также отметил, что США выражают надежду на то, что грузинские власти пересмотрят законопроект для "продвижения демократических и евроатлантических устремления".
Кроме того, глава госдепа сообщил, что Вашингтон вводит новую политику по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона. По его словам, ограничения коснутся в том числе лиц, "ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания.
 
СШАГРУЗИЯиноагенты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала