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США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов - 24.05.2024, ПРАЙМ

США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

Власти Соединенных Штатов заключили контракт с американской Marinette Marine на сумму более миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов к | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T06:20+0300

2024-05-24T06:20+0300

2024-05-24T06:21+0300

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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов заключили контракт с американской Marinette Marine на сумму более миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году. Об этом рассказали в Пентагоне."Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67", - сообщается в материале оборонного ведомства.Также подчеркивается, что речь идет о кораблях класса "Констеллейшн", которые представляют собой многоцелевые фрегаты, оснащенные управляемым ракетным оружием.Отмечается, что производство должно быть закончено в апреле 2030 года. Работы по созданию фрегатов будут выполняться в таких штатах, как Висконсин, Нью-Йорк, Джорджия, Пенсильвания, Северная Каролина и других.

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сша, пентагон