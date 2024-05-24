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США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов - 24.05.2024, ПРАЙМ
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США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов - 24.05.2024, ПРАЙМ
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
Власти Соединенных Штатов заключили контракт с американской Marinette Marine на сумму более миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов к | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T06:20+0300
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов заключили контракт с американской Marinette Marine на сумму более миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году. Об этом рассказали в Пентагоне."Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67", - сообщается в материале оборонного ведомства.Также подчеркивается, что речь идет о кораблях класса "Констеллейшн", которые представляют собой многоцелевые фрегаты, оснащенные управляемым ракетным оружием.Отмечается, что производство должно быть закончено в апреле 2030 года. Работы по созданию фрегатов будут выполняться в таких штатах, как Висконсин, Нью-Йорк, Джорджия, Пенсильвания, Северная Каролина и других.
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сша, пентагон
США, Пентагон
06:20 24.05.2024 (обновлено: 06:21 24.05.2024)
 
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

Пентагон: США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов заключили контракт с американской Marinette Marine на сумму более миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году. Об этом рассказали в Пентагоне.
"Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67", - сообщается в материале оборонного ведомства.
Также подчеркивается, что речь идет о кораблях класса "Констеллейшн", которые представляют собой многоцелевые фрегаты, оснащенные управляемым ракетным оружием.
Отмечается, что производство должно быть закончено в апреле 2030 года. Работы по созданию фрегатов будут выполняться в таких штатах, как Висконсин, Нью-Йорк, Джорджия, Пенсильвания, Северная Каролина и других.
 
СШАПентагон
 
 
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