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"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России
"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России - 24.05.2024, ПРАЙМ
"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России
ЦРУ, стремясь отвлечь внимание президента России Владимира Путина от СВО, подтолкнуло Грузию к беспорядкам. Такое мнение выразил полковник ВС США в отставке... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:44+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. ЦРУ, стремясь отвлечь внимание президента России Владимира Путина от СВО, подтолкнуло Грузию к беспорядкам. Такое мнение выразил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах. Обсуждение документа сопровождалось акциями протеста, а также столкновениями в самом парламенте."Подозреваю, что происходящее (беспорядки в Грузии. — Прим. ред.) координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей", - сказал Уилкерсон.Эксперт напомнил, что с 2004 года многие официальные лица в Грузии развили тесные связи с США. По его словам, Путина не беспокоила деятельность ЦРУ в этой стране, однако российскому лидеру придется "решать вопросы", если США продолжат раздувать "цветные революции" у российских границ.
https://1prime.ru/20240523/gruziya-848457098.html
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Политика, ГРУЗИЯ, США, РОССИЯ
"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России
Полковник Уилкерсон: ЦРУ стремится отвлечь Путина "цветной революцией" в Грузии
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
ЦРУ, стремясь отвлечь внимание президента России Владимира Путина от СВО, подтолкнуло Грузию к беспорядкам. Такое мнение выразил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах. Обсуждение документа сопровождалось акциями протеста, а также столкновениями в самом парламенте.
"Подозреваю, что происходящее (беспорядки в Грузии. — Прим. ред.) координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей", - сказал Уилкерсон.
Эксперт напомнил, что с 2004 года многие официальные лица в Грузии развили тесные связи с США. По его словам, Путина не беспокоила деятельность ЦРУ в этой стране, однако российскому лидеру придется "решать вопросы", если США продолжат раздувать "цветные революции" у российских границ.
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