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Американцев предупредили об ощутимой проблеме из-за роста цен
Американцев предупредили об ощутимой проблеме из-за роста цен - 24.05.2024, ПРАЙМ
Американцев предупредили об ощутимой проблеме из-за роста цен
Американские граждане столкнутся с существенной проблемой из-за значительного повышения потребительских цен в США, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:02+0300
2024-05-24T11:02+0300
2024-05-24T11:32+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Американские граждане столкнутся с существенной проблемой из-за значительного повышения потребительских цен в США, заявила министр финансов США Джанет Йеллен."Несмотря на значительный рост заработных плат, который, по крайней мере в среднем, превышает уровень повышения цен, существенно выросли цены, имеющие особое значение для граждан. И это существенное повышение произошло за сравнительно короткий промежуток времени, что очень заметно для людей", - сказала она в интервью газете Financial Times.По словам Йеллен, повседневные рсходы стали проблемой для значительного числа граждан. Люди чувствуют повышение цен при покупке продуктов питания, недвижимости, при оплате ипотеки и аренде жилья, пояснила она.Федеральная резервня система США ранее заявляла, что перспективы американской экономики остаются неопределенными, а ее рост может быть ослаблен. Регулятор также отметил обеспокоенность ростом инфляции в стране.
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сша, джанет йеллен
Экономика, США, Джанет Йеллен
Американцев предупредили об ощутимой проблеме из-за роста цен
Йеллен: серьезное повышение цен в США представляет ощутимую проблему для граждан
МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Американские граждане столкнутся с существенной проблемой из-за значительного повышения потребительских цен в США, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Несмотря на значительный рост заработных плат, который, по крайней мере в среднем, превышает уровень повышения цен, существенно выросли цены, имеющие особое значение для граждан. И это существенное повышение произошло за сравнительно короткий промежуток времени, что очень заметно для людей", - сказала она в интервью газете Financial Times.
По словам Йеллен, повседневные рсходы стали проблемой для значительного числа граждан. Люди чувствуют повышение цен при покупке продуктов питания, недвижимости, при оплате ипотеки и аренде жилья, пояснила она.
Федеральная резервня система США ранее заявляла, что перспективы американской экономики остаются неопределенными, а ее рост может быть ослаблен. Регулятор также отметил обеспокоенность ростом инфляции в стране.
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