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Американцев предупредили об ощутимой проблеме из-за роста цен

Американцев предупредили об ощутимой проблеме из-за роста цен - 24.05.2024, ПРАЙМ

Американцев предупредили об ощутимой проблеме из-за роста цен

Американские граждане столкнутся с существенной проблемой из-за значительного повышения потребительских цен в США, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T11:02+0300

2024-05-24T11:02+0300

2024-05-24T11:32+0300

экономика

сша

джанет йеллен

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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Американские граждане столкнутся с существенной проблемой из-за значительного повышения потребительских цен в США, заявила министр финансов США Джанет Йеллен."Несмотря на значительный рост заработных плат, который, по крайней мере в среднем, превышает уровень повышения цен, существенно выросли цены, имеющие особое значение для граждан. И это существенное повышение произошло за сравнительно короткий промежуток времени, что очень заметно для людей", - сказала она в интервью газете Financial Times.По словам Йеллен, повседневные рсходы стали проблемой для значительного числа граждан. Люди чувствуют повышение цен при покупке продуктов питания, недвижимости, при оплате ипотеки и аренде жилья, пояснила она.Федеральная резервня система США ранее заявляла, что перспективы американской экономики остаются неопределенными, а ее рост может быть ослаблен. Регулятор также отметил обеспокоенность ростом инфляции в стране.

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сша

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сша, джанет йеллен